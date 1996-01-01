Дальневосточное ноу-хау

В выставочном зале Президиума Дальневосточного отделения РАН прошла "Выставка завершенных научно-технических разработок, созданных научными учреждениями ДВО РАН по грантам конкурсов "Инновационные проекты" в 2003-2004 гг." На ней были представлены более 50 готовых к внедрению работ академических институтов из Владивостока, Хабаровска, Магадана, Петропавловска-Камчатского.

Многие из них уже хорошо известны не только по публикациям в прессе, но тем не менее пока не нашли еще своих инвесторов. Это и программно-аппаратный комплекс "Лучезар", использующийся для компьютерной диагностики состояния здоровья и коррекции организма человека. И солнечные водонагревательные установки, которыми уже сегодня отапливается не только Институт проблем морских технологий, который их создал, но и некоторые коттеджи.

Тихоокеанский институт биоорганической химии традиционно был представлен медицинскими препаратами и биологически активными добавками. Институт химии предложил потенциальным инвесторам уникальную технологию очистки вод, полимерную пленку для теплиц "Полисветан", повышающую урожайность культур.

Сегодня Дальневосточное отделение, по словам член-корреспондента РАН Юрия КУЛЬЧИНА, на каждый вложенный в науку рубль уже зарабатывает 2-3 руб. Тем не менее именно внедрение результатов научных исследований и получение прибыли остается ахиллесовой пятой дальневосточных ученых. Как, впрочем, и всей российской науки.

Выставка продолжалась всего три дня. После ее закрытия информацию о научно-технических разработках дальневосточных ученых можно получить в недавно созданном инновационно-технологическом центре ДВО.