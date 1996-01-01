В Хабаровске может появиться "надземка"

В ближайшие годы в Хабаровске может появиться принципиально новый для России вид пассажирского транспорта, передвигающегося по натянутым над землей стальным струнам, закованным в оболочку из полимерного бетона.

Разработчиком проекта этого уникального средства передвижения является коллектив столичных конструкторов под руководством Анатолия ЮНИЦКОГО. Для воплощения в жизнь своего детища они выбрали несколько крупных российских городов, среди которых оказался и Хабаровск.

Понятно, что принять окончательное решение по реализации столь необычного проекта не просто, поэтому мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ и другие руководители города дотошно вникали в его особенности, оценивали экономическую целесообразность, соизмеряя ее с финансовыми возможностями. Возможные затраты в Хабаровске, чтобы протянуть"струну" от ул. Дикопальцева над Уссурийским бульваром к набережной Амура, потянут ориентировочно на $ 1,5-2 млн долларов.

Мэр Хабаровска уже дал указание готовить технико-экономическое обоснование, чтобы все как следует взвесить и начать подыскивать потенциальных инвесторов, заинтересованных в воплощении проекта.

Во Владивостоке, как известно, проект канатной дороги бесславно накрылся.