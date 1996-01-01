Территориальное самоуправление во Владивостоке не развивается

По замыслу правительства, с нынешнего года по всей стране должны организовываться органы территориального общественного самоуправления (ТОС), однако во Владивостоке до этого еще не дошло - ни одной подобной структуры до сих пор не создано. Корреспондент "ЗР" постарался выяснить, что надо сделать, чтобы зарегистрировать ТОС, и зачем это нужно жителям нашего города.

Досье Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" предусматривается право граждан на непосредственное осуществление территориального общественного самоуправления. Частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса (ЖК) гражданам также предоставляется право непосредственного управления собственниками помещений в многоквартирном доме, а именно право на территориальное общественное самоуправление (ТОС).

От старого к новому

Чтобы наилучшим образом обеспечить защиту своих жилищных прав, собственники жилых помещений в многоквартирном доме должны сами выбрать один из способов управления домом: непосредственное управление собственниками; управление ТСЖ или управление управляющей компанией. Однако последний вариант, по закону, применяется только в случае, если жильцы не смогли выбрать первые два, то есть не смогли зарегистрировать свой дом как ТОС.

Ныне действующие жилищные и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ), которые организовывались только во вновь построенных домах, уже показали свои плюсы и минусы. Ситуация же с ТОСами пока не понятная, а Жилищный кодекс лишь закрепил сложившийся круг прав и обязанностей, и не дает четкого понимания сути общественного самоуправления и алгоритмов регистрации ТОСов как юридических лиц.

Во Владивостоке идеи ТОСов появились давно. Еще в 1997 г. депутат городской думы Александр ЮРТАЕВ внедрил самоуправление в микрорайоне бухты Тихой. В прошлом году под эгидой Приморской школы лидеров состоялось два семинара по ТОС с участием представителей исполнительной, законодательной власти и неформальных объединений - незарегистрированных ТОСов. Это мероприятие проводилось в рамках грантовых программ Фонда Евразия, Московским институтом изучения политических проблем, "Народным Фондом" и депутатами Думы города Владивостока.

"На семинарах слушателям объяснялись права и задачи ТОСов, и, знаете, их эта тема действительно затронула, ведь, даже если вы чиновник, вы все-таки остаетесь жильцом и заботитесь не только о благах, но и о собственной безопасности", - вспоминает руководитель проекта "Приморская школа лидеров ТОС" Александр СМЫШЛЯЕВ. Действительно, с внедрением нового ЖК все жители оказываются в потенциальной опасности, ведь, если вы задержите оплату за свою приватизированную квартиру более шести месяцев, вас запросто смогут выселить.

Сам себе олигарх

В соответствии со статей 30 ЖК каждый собственник жилого помещения несет бремя содержания жилого помещения, в том числе и в отношении общего имущества дома. К нему относятся: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши, механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование, земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства и расположенные на указанном земельном участке.

Все это с 1 марта 2006 г., станет общим имуществом многоквартирного дома, за которое придется платить, а величина этой оплаты будет целиком и полностью зависеть от тех физических или юридических лиц, которые будут осуществлять управление. Ранее никогда в нашей стране у жильцов не было столько прав, имущества и обязанностей, однако нужно понимать, что за всем этим нежданным - негаданным богатством нужно будет ухаживать силами или за счет жильцов.

По сути, это хорошая тенденция, особенно если дом, в котором вы проживаете, сравнительно новый. Если же он старый и замученный многолетними кризисами ЖКХ, а таких во Владивостоке наберется на более чем 1 млн кв. метров, то вам придется раскошелиться.

Большинство так называемых "хрущевок" и домов "постхрущевских" времен нуждаются в основательном капитальном ремонте и реконструкции, часто с заменой коммуникаций.

Главное - фонды

Отсутствие контроля за управлением домами, легко может привести к тому, что вчерашние "социальные" собственники пополнят ряды сегодняшних малоимущих граждан и бомжей. Количество выселенных из своих квартир будет напрямую зависеть от новых хозяев наших домов - кому-то повезет, и люди сами смогут заботиться о своем жилье, возможно, даже поддерживать "своих" малоимущих, а кого-то увезут в жилье "социальное" - вряд ли коммерсанты будут церемониться с должниками. Чтобы обезопасить себя от коммерческого подхода, жителям нужно объединяться и брать на себя инициативу по содержанию жилого фонда.

Однако с объединением особых проблем нет - многие жители уже давно вскладчину обслуживают свои подъезды, поддерживают местных пенсионеров. Проблемы есть с оформлением ТОСов - чтобы создать ТОС своего дома, квартала или даже подъезда, жителям надо провести вполне простую процедуру: собраться, обсудить будущее детище, его цели и задачи, принять устав, выбрать председателя и домовой комитет.

Но управлять домом можно будет только после регистрации ТОСа как юридического лица в учреждении юстиции. На сегодня эта процедура невозможна, поскольку отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы ТОСа. Жители Владивостока могли бы и вовсе лишиться возможности самоуправления - поправку о ТОСе силами общественности в новый городской устав вставили в самый последний момент. "Инициаторами поправки выступила Общественная палата Владивостока, в которую из всех депутатов городской думы вошел только я. И нам в конце концов удалось отстоять права жильцов, но я представляю, сколько нам еще предстоит бороться", - считает депутат Александр Юртаев.