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Водители станут приятнее. Для начала внешне
В майские праздники директора владивостокских транспортных компаний провели на городских автобусах серию экспериментов над водителями и пассажирами.
Первыми новаторские идеи своих боссов прочувствовали на себе водители фирм ВГМК "Экспресс" и ООО "Восток-Авто". С 1 мая они выходят на работу в однотонных рубашках, пиджаках и брюках. Как объяснил президент холдинга "Экспресс" Игорь Кравцов, так водители будут выглядеть гораздо лучше, чем, к примеру, в грязных вытянутых свитерах. На вопрос, удобно ли себя при этом чувствуют их сотрудники, руководитель рассказал: "Мы проводили "опыт" на отдельно взятых водителях. В результате стало понятно, что, например, галстук, который мы изначально также хотели включить, будет только мешать. А пиджак всегда можно снять, если будет жарко".
Вместе с тем интересна реакция пассажиров на такое новшество. Как говорят сами водители, они были в шоке. В хорошем смысле. Впрочем, увиденное на остановке "Семеновская" несколько дней назад на нас самих произвело неизгладимое впечатление.
Со ступенек большого автобуса, не спеша, спустился невысокий толстенький человек кавказского вида в светло-зеленом костюме поверх белоснежной рубашки. На ногах - коричневые кожаные туфли с заостренным носом. В руках - сигарета. Эдакий Аль Капоне местного пошиба. Оказалось, всего лишь водитель того самого автобуса. Видно, что ходить на работу в такой униформе ему самому приятно.
Хотя есть и недовольные. На это руководители компаний говорят: "Недовольство надо отставить в сторону. Главное - чтобы пассажирам было приятно с нами ездить. Более того, пусть такие водители привыкают уважать пассажиров, а не только о себе думать".
В продолжение этой мысли в автобусах компании "Экспресс" ввели другое новшество. Точнее, вспомнили уже забытое старое. На двух маршрутах этого перевозчика - №38 и №40 появились книги отзывов и предложений. "Экспресс" отпечатал в одной их местных типографий 150 книг. По словам Игоря Кравцова, их появление намного облегчит процедуру принятия жалоб и реагирования на них. Раньше люди писали жалобы в Управление транспорта мэрии, отдел по защите прав потребителей или транспортную инспекцию, а потом эти инстанции давали распоряжения руководителям предприятий, как отреагировать на сигнал. Теперь можно высказать свое недовольство сразу руководству фирмы, без всей этой бумажной волокиты. Тем более что в ближайшее время книги жалоб и предложений появятся во всех автобусах компании. К тому же, в них можно писать не только плохое, но и хорошее. А через несколько месяцев по книгам компания определит лучшего водителя и наградит его денежной премией и ценным подарком.
Правда, пока пассажиры не проявляют активности вокруг этого нововведения. Видимо, времена социализма уже успели безвозвратно уйти в прошлое.
Еще одну новую идею на городском транспорте пыталось реализовать Управление транспорта городской администрации. Его руководство предложило компаниям-перевозчикам изготовить для них информационные щиты по 700 руб. за штуку. Последним сумма не понравилась, особенно если учесть, что у некоторых на маршрутах работает по 150 автобусов. Фирмы нашли другой выход из ситуации. Отказались от предложения Управления, и изготовили щиты своими силами, которые обошлись в несколько раз дешевле.
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