Опасный эксперимент с образованием

Модернизация системы образования, в отличие от монетизации льгот, пока еще не вызвала в обществе серьезных потрясений и опасений. Между тем люди, причастные к высшей школе, всерьез обеспокоены возможными последствиями реформы. Так, ректоры приморских вузов при поддержке губернатора и председателя Законодательного собрания Приморья создали рабочую группу для подготовки обращения к правительству. Они надеются привлечь внимание к реформе и не позволить уничтожить достижения высшей школы.

О том, к чему может привести модернизация системы образования, состоялся разговор с председателем совета ректоров вузов Приморского края, ректором МГУ имени адмирала Невельского Вячеславом СЕДЫХ.

- Вячеслав Иванович, по утверждению министра образования и науки Андрея ФУРСЕНКО, реформа должна повысить качество обучения, расширить возможности студентов. Он утверждает, что "это не эксперимент, а жизненно необходимый шаг".

- У меня сложилось другое мнение. На мой взгляд, реформа не что иное, как способ отвлечения от проблем образования. Скажу больше: сегодня реформа становится просто безнравственной. А как иначе можно расценивать призывы: "Все сломать и подогнать под мировые стандарты"? Слепое подражание никогда не приводило к эффективным результатам. За последние годы около миллиона российских специалистов покинули страну, выдержали жесткую конкурентную борьбу "за место под солнцем" и успешно работают за рубежом. По признанию президента Джорджа БУША, 50 процентов проблем с математиками в США были решены за счет эмигрантов из России. Известно также, что 40 процентов всего научного потенциала Израиля обеспечивается воспитанниками российских вузов. И никто почему-то не задумывается, что этих ученых, физиков и математиков, программистов подготовили в советской системе образования.

"Утечка мозгов" - факт не самый радостный. Тем не менее, нельзя не отметить, что наши выпускники вполне конкурентоспособны. Но они воспитанники системы образования советского образца. А реформа, которую затеяли сейчас, аукнется только через 10-15 лет. И связывать сегодняшние успехи наших специалистов за границей с результатами реформы нельзя. К сожалению, люди, облеченные властью, этого не понимают.

- Наше образование действительно нуждалось в реформировании или поводом для радикальных перемен послужило вступление России в Болонское соглашение?

- Реформа была нужна, но не такая. Поставили цели и задачи, виртуально спрогнозировали результат. А вот мотивацию и средства достижения просто опустили. Это можно назвать иллюзией, заблуждением, либо, что самое страшное, сознательным отвлечением людей от существующих реальных проблем. Если же говорить о Болонском соглашении, то мы действительно обязаны привести систему образования к общемировому уровню. Болонское соглашение, безусловно, прогрессивно. Но зачем же забывать о специфике, зачем отбрасывать лучшие национальные традиции, достижения отечественных науки и образования?

Когда спрашивают, зачем столько юристов и экономистов, я отвечаю: "Не спешите. Возможно, подготовленные помимо госзаказа специалисты окажутся более высокого уровня, и именно их возьмут к себе фирмы. Это резерв для того времени, когда экономика начнет подниматься. Ведь чтобы подготовить специалиста, требуется пять лет".

- Одна из главных идей реформы - переход на двухуровневую систему, четырехлетний бакалавриат и шестилетнюю магистратуру. Насколько это подходит для наших вузов?

- Авторы реформы утверждают, что "этим путем идет весь мир, поэтому нет необходимости принимать "особенные" решения вопреки всем". А если страна стремится к экономике, основанной на знаниях, и в то же время живет в условиях жесткого ограничения бюджета, на что можно рассчитывать? Необходимо создавать параллельные подходы, которые могли бы компенсировать дефицит бюджета. Где-то схема "бакалавриат-магистратура" вполне приемлема, а где-то от нее лучше отказаться. Скажем, подготовка летчиков, моряков и других специалистов, работающих в экстремальных условиях, требует особого подхода. И он, кстати, найден в России. Недаром наши специалисты этих профессий высоко ценятся во всем мире.

- Приморье не попало в список регионов, включившихся в эксперимент по ЕГЭ. Но, как известно, к 2008 году единый госэкзамен будет введен по всей стране. Как вы к этому относитесь?

- Различные новшества мы внедряем очень осторожно. От ЕГЭ, например, отказались. Помните, сколько споров было по поводу его введения? Государство должно понимать, куда стоит вмешиваться, а куда нет. Прием студентов - это дело университетов. Государственная задача - осуществлять контроль "на выходе" - аттестация, лицензирование, аккредитация. И вот если вуз не смог подготовить специалиста, такое учебное заведение нужно закрывать.

Государство должно определить госзаказ и оплатить его на 100 процентов. Причем оно может регулировать и социальную потребность в специалистах: выдавать возвратные кредиты на обучение, гранты. Можно применять и другие механизмы. Например, студент взял кредит на обучение, получил диплом и родил двоих детей. В этом случае половину суммы можно списать. Если после окончания вуза молодой человек добровольно пошел служить в армию на год - списать ему весь кредит. Эти примеры, наверное, не новые, но именно такой должна быть роль государства в обучении студентов.

- Реформа образования коснулась не только высшей школы. Большие перемены ожидают начальное и среднее профессиональное образование...

- В Москве, возможно, такая реформа и нужна. А вот по поводу Дальнего Востока очень сомневаюсь. Я предлагаю провести эксперимент и сохранить в нашем регионе весь существующий цикл. Сколько бы тогда молодых людей приехали к нам из Сибири учиться! Вот и решение демографического вопроса.

- Сегодня в стране открыто в пять раз больше вузов, чем было в СССР. Минобрнауки намеревается часть вузов закрыть. Вы с этим согласны?

- Уже известно, что останется 100-200 государственных вузов. А кто и как должен определить самых-самых? Вопрос-то весьма спорный. На мой взгляд, негосударственные учебные заведения имеют право на жизнь. Но нужно очень внимательно посмотреть, каков потенциал их профессорско-преподавательских коллективов, какова структура отношений, материальная база. Наконец, насколько добротных специалистов они выпускают. Открывайтесь, учите, но будьте готовы к лицензированию, аккредитации. Контроль необходим.