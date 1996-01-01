На Параде Победы - шестеро приморских ветеранов

На момент подготовки материала было известно, что в юбилейном параде в Москве должны были принять участие шесть ветеранов из Приморского края.

Среди участников парада - Герой Советского Союза Николай Иванович КОНОНЕНКОВ, участники Великой Отечественной войны Дмитрий Михайлович САФРОНОВ, Виктор Васильевич СИНИЦЫН, Рафаэль Аркадьевич ЧАЛМАНЯН, Иосиф Степанович ЧУТОВ, Владимир Андреевич КОНОВАЛОВ.