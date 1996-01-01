Находкинский недотоп

Начиная с февраля, когда топливо в город стало поступать по каплям, к оппонентам "Примтеплоэнерго" и городской администрации, не сумевшей разрулить ситуацию, массово прибавились горожане, чьи дома отапливали котельные на мазутном топливе.

После того, как в Находкинском городском суде было рассмотрено гражданское дело по заявлению прокурора Находки Владимира КНЯЗЕВА, после судебных заседаний и стихийных митингов протеста, а также писем во все инстанции проблемы замерзающих находкинцев были услышаны краевой властью. В город прибыл генеральный директор краевого предприятия "Примтеплоэнерго" Сергей ВАХНИН, который обсудил с мэром Находки Олегом КОЛЯДИНЫМ план совместных действий по улучшению работы теплоэнергетического комплекса города. Не обошлось без смены власти, что, по мнению участников процесса, будет способствовать оздоровлению ситуации. Бывшего руководителя Находкинского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" Василия СОМОВА заменил на посту Сергей ШАПОВАЛОВ.

Из позитива стоит отметить следующее. Руководство города и "Примтеплоэнерго" обсудило вопросы подготовки к следующему отопительному сезону. Краевая теплоснабжающая организация обязалась направить 33 млн руб. на ремонт котельных и теплосетей. Эта сумма - долг "Примтеплоэнерго" городу за аренду муниципальных объектов теплоснабжения. Кроме того, на подготовку к следующей зиме Находка получит еще 20 млн руб. из средств, предусмотренных краевой инвестиционной программой.

В ходе рабочей поездки в Находку руководства "Примтеплоэнерго" были также согласованы вопросы своевременной и полной оплаты администрацией Находки тепла, поставляемого бюджетной сфере, и поэтапного погашения долга "Примтеплоэнерго" "Находка-Водоканалом", "Врангель-Водоканалом" и "Форд-Ностом".

Практическим результатом вояжа руководства "Примтеплоэнерго" в Находку стало появление горячей воды в кранах на майские праздники. Для этих целей краевая теплоснабжающая организация выделила 500 тонн мазута, что позволило жителям Находки помыться в собственных ваннах. Скорее всего, последний раз в этом году. Как известно, в Находке с прекращением отопительного сезона прекращается и подача горячей воды. Для решения проблемы необходимо дополнительно изыскать 39 млн руб. - именно в такую сумму оцениваются убытки "Примтеплоэнерго".

Все это - в перспективе. А пока, подводя некоторый итог прошедшего отопительного сезона, стоит извлечь уроки из случившегося. Несмотря на то, что суд отказал прокуратуре в иске к администрации города, прокуратура все же считает, что мэрией были приняты не все меры, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением Находки. Администрация не воспользовалась своим правом обратиться в арбитражный суд с иском о понуждении "Примтеплоэнерго" выполнять взятые на себя обязательства.

"За кадром" остался самый больной на сегодня вопрос - перерасчета платы за действительно потребленное тепло. Как заявили в СМИ представители руководства, снятие за пресловутый недотоп начиная с февраля будут в пределах 40%. Поэтому, получив платежки, в которых уменьшение платы составляло в лучшем случае 25%, жители города посчитали себя оскорбленными. Надежда на прокуратуру и суд не оправдалась. По информации помощника прокурора Анастасии КИСЛЕНКО, до недавнего времени на территории Находки действовало постановление мэра № 2262, где был установлен порядок снижения платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества. В этом постановлении была четко обозначена методика расчета за недопоставленное тепло. В январе по протесту прокурора из-за нарушений, допущенных при составлении этого документа, постановление было отменено. И до настоящего времени нового постановления, регулирующего этот вопрос, не принято. Руководствоваться приходится лишь общими положениями, закрепленными в постановлении правительства, где установлены приблизительные параметры, при которых необходимо снижать плату за коммунальные услуги.

Правда, несмотря на то, что в настоящий момент этот вопрос полностью в Находке не урегулирован, администрация города сообщает, что перерасчет идет по старому постановлению. Тем не менее, представитель прокуратуры считает, что предъявить в суд цифры перерасчета в интересах неопределенного круга лиц не представляется возможным, а расчет чиновников горожан не устраивает. Выход один - отстаивать свои интересы индивидуально. Кстати, прецеденты с решением суда в пользу горожан, уже есть.