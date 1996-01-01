Владивосток останется без паромов

Во времена социализма на внутригородских морских линиях, на Славянку, Перевозную и в другие населенные пункты регулярно ходило множество катеров и паромов. Весь пассажирский флот тогда насчитывал около 30 единиц. С 90-х перестали закупать новые суда. Последний паром - "Бригадир Ришко" - был приобретен в 1991 г. А между тем суда год от года стареют, и их становится все меньше.

Сейчас в эксплуатации находится лишь семь судов. Паромы "Босфор Восточный", "Приморец" и "Комета" обслуживают линию на Славянку. Другие два парома и катер - рейсы на Чуркин, о. Русский и о. Попова.

- Некоторые островные районы Владивостока сегодня уже фактически отрезаны от города. Например, на остров Рейнеке катер не ходит уже полгода. Островитяне добираются на лодках до Попова, а уже оттуда - катером во Владивосток, - говорит технический директор ООО "Владморпасс" Виктор ЗАКОССОВСКИЙ.

- Вообще не ходят суда на Безверхово и Перевозную. На майские праздники мы пустили катер на мыс Песчаный, но не уверены, что сможем обеспечить летнюю навигацию.

21 марта ООО "Владморпасс" заключило договор с городской администрацией на получение дотации на морские городские пассажирские перевозки сроком до 1 июля 2005 г. Ее объем - треть от уровня прошлого года соответственно ООО "Владморпасс" уменьшил количество рейсов.

Проблемы с морскими перевозками не зависят от того, кто занимает кресло мэра Владивостока. Раньше дотации составляли 40-60 млн руб. в год. В 2004 г., например, она составляла 47 млн руб.

- В этом году ее размер резко снизился, - жалуется В.Закоссовский. - Причем депутаты гордумы даже не пригласили нас на бюджетную комиссию, когда обсуждался вопрос о том, сколько денег выделить на морские пассажирские перевозки. В итоге утвердили 18 млн руб. Откуда они взяли эту сумму, нам неведомо.

Начали искать возможность снизить расходы. Сократили персонал. В технической службе осталось всего два человека. Отменили все рейсы на Калининскую. Потом появилось предложение о сокращении количества рейсов на Русский. Однако островитяне взбунтовались и потребовали от руководства города прекратить безобразия. Отмененные рейсы восстановили. Сейчас на Русский ходит 5 рейсов в день.

Но для летней навигации этого явно недостаточно. В июле и августе на Русский ездит много горожан на отдых. И островитяне опасаются, что им не хватит места на пароме - все займут туристы.

Конечно, можно брать с туристов за проезд больше, чем с островитян. Но это будет несправедливо: ведь все пассажиры - жители Владивостока. Все платят налоги, в том числе и в городской бюджет. И почему отдыхающие горожане должны платить больше?

- Сейчас ежедневно мы зарабатываем порядка 35-40 тыс. руб., - продолжает В.Закоссовский. - Этих денег не хватает даже на заработную плату. Ведь только на одни горюче-смазочные материалы в 2004 г. ушло 14,5 млн руб.

Заработать больше на пассажирском флоте невозможно. Вместо сегодняшних 40 руб. билет на Русский остров должен стоить 120 руб. в одну сторону. Вот тогда это будет рентабельно. Но смогут ли малоимущие островитяне ездить по такой цене? Сомнительно. Скорее, они останутся заперты на островах, как индейцы в резервации.

Паром "Уссурийский Залив" почти отремонтирован, но стоит у причала - требуется установить новое радиооборудование. На это нужно всего 300-400 тыс. руб., но их нет. Примерно та же ситуация и с теплоходом "Турист". Всего-то делов - провести центровку, что делается за пару недель. Но теплоход стоит как арестованный.

В летний период интенсивно работают пассажирские катера "Шторм" и "Муссон". Но сейчас они находятся в отстое - судам необходим доковый ремонт.

- И неудивительно - мы должны заводу 8 млн руб., - сообщил В.Закоссовский. - При этом городская администрация должна нам 27 млн руб.! Еще 10 млн руб. нам по сей день должна краевая администрация. Это долг висит на ней аж с 2000 г. В итоге - из восьми судов, которые мы арендуем, только три - в эксплуатации. Но и у них срок годности документов истекает после 1 июля 2005 г.

Пассажирские перевозки убыточны, и всегда были убыточными. Поэтому появилась мысль продать этот флот. В частности, муниципалитету. По идее, это правильно, поскольку организация морских перевозок - задача городской администрации. Подобную идею выдвигал экс-мэр Виктор ЧЕРЕПКОВ. Но за просто так, естественно, флот ему не отдавали, а предложили купить. Идея хорошая, но кому хочется покупать старые, изношенные суда? Других же нет и вряд ли будут.

Положение с рейсами на Славянку выглядит явно благополучнее. В прошлом году два ледокольных парома, "Босфор Восточный" и "Приморец", а также судно на подводных крыльях "Комета" были куплены владивостокским предпринимателем Александром КОРЫТКО.

Недавно "Комета" и паромы вновь вышли на линию. Причем с новой мягкой обивкой на креслах и модернизированными видеосалонами. Новому владельцу пришлось изрядно раскошелиться, чтобы привести свой "флот" в приличное состояние.

Но без нового флота все равно не обойтись. Можно, в принципе, покупать суда "секонд хэнд" в Японии, но там климат более теплый. У нас даже паром ледокольного класса "Бригадир Ришко" в холодные зимы ломает рулевое управление о льдины. А суда из Японии и вовсе не приспособлены к нашей зиме.