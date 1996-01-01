Дачный проездной

Во Владивостоке 10 мая началась выдача дачникам проездных билетов на пригородные электропоезда.

Как сообщила пресс-служба администрации города, получить абонементный билет на электричку смогут 6 тыс. владельцев дачных участков. Это пенсионеры по старости, пенсионеры, не включенные в федеральный и краевой регистры, и малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми, состоящие на учете в управлении социальной защиты населения. Каждая многодетная малоимущая семья дачников получит по 2 проездных билета - на одного из родителей и одного ребенка.

По согласованию с Дальневосточной железной дорогой срок действия дачных проездных с 15 мая до 15 октября текущего года.

Для получения абонементных билетов пенсионерам необходимо предъявить паспорт, садоводческую книжку или другой документ, подтверждающий наличие в собственности земельного участка и пенсионное удостоверение. Малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми - паспорт и садоводческую книжку или другой документ, подтверждающий наличие в собственности земельного участка.

Выдача происходит в районных отделах социальной защиты населения по месту жительства с 9.00 до 18.00.