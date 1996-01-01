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Спасибо за Победу!
Во Владивостоке краевым и городским властям 9 мая удалось организовать действительно отличный праздник. Митинг, военный парад, песни, пляски, салют из 60 залпов. Желающим раздавали флотскую кашу и наливали фронтовые сто грамм. Правда, участвовали в празднике далеко не все 3 500 ветеранов войны, живущих сейчас в приморской столице. Здоровье у многих уже не то.
Трудно точно сказать, сколько народу собралось на Корабельной набережной Владивостока. Одних только военных оказалось около тысячи. А многотысячная толпа любопытствующих заполонила все свободное пространство, несмотря на промозглую и совсем не майскую погоду. Было видно, что не только организаторы, но и участники выложились на полную катушку. Чего стоила демонстрация людей, одетых в военную форму, ехавших на "КамАЗах". На машины прикрепили плакаты с патриотическими надписями: "Наше дело правое, победа будет за нами", "В тылу - как на фронте". Люди просто ехали стоя и молчали. Ехали как будто из того самого цветущего и поющего мая 1945 года.
Торжественно маршировали студенты, моряки Тихоокеанского флота, проезжала техника военных лет из владивостокского музея Автомотостарины. Звучали речи первых лиц города и края. Они говорили о душевном трепете, который испытывают перед ветеранами, благодарили участников войны за право на жизнь и свободу и обещали, что для народа ветераны навсегда останутся примером мужества.
- Даю слово губернатора, что мы воспитаем поколение, которое будет так же, как и вы, сильно духом и помнить о войне, - пообещал Сергей ДАРЬКИН, выступая перед ветеранами.
Я спросила у молодого поколения - десяти-двенадцатилетних мальчишек из военно-патриотического клуба "Флотилия "Варяг", что они знают о войне. Так вот, они почти ничего о ней не знают. Их дети, очевидно, будут знать еще меньше. Простите нас, дорогие ветераны, за такую память...
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