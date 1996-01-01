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Экспресс-эксперимент владивостокских автобусников
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Руководители владивостокских транспортных компаний вводят на городских автобусах ряд новшеств.
Например, начиная с первомайских праздников в автобусах ВГМК "Экспресс" и ООО "Восток-Авто" все водители выходят на работу в однотонных рубашках и пиджаках. Как объяснил "ЗР" президент холдинга "Экспресс" Игорь КРАВЦОВ, так водители будут выглядеть гораздо лучше, чем в грязных вытянутых свитерах.
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