Экспресс-эксперимент владивостокских автобусников

Руководители владивостокских транспортных компаний вводят на городских автобусах ряд новшеств.

Например, начиная с первомайских праздников в автобусах ВГМК "Экспресс" и ООО "Восток-Авто" все водители выходят на работу в однотонных рубашках и пиджаках. Как объяснил "ЗР" президент холдинга "Экспресс" Игорь КРАВЦОВ, так водители будут выглядеть гораздо лучше, чем в грязных вытянутых свитерах.