Учитель года живет в Уссурийске

Звания "Учитель года Приморского края 2005 года" удостоен учитель истории средней школы № 25 из Уссурийска Евгений ЖУКОВ.

Он победил в краевом конкурсе профессионального мастерства педагогов, который в пятнадцатый раз прошел в Приморье.