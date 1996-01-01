Победные планы

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор ФЕДОРОВ, главы администраций Приморья и Владивостока 28 апреля утвердили программу основных мероприятий празднования 60-летия Победы.

Праздничный марафон к юбилею Победы стартовал во Владивостоке уже 30 апреля, с церемонии открытия отреставрированного мемориала "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке.

6 мая в 16.00 в театре им. Горького состоятся торжественное собрание и праздничный концерт для ветеранов.

7 мая чествование ветеранов пройдет по частям и кораблям флота, а в 15.00 на сцене Дома офицеров флота начнется смотр-конкурс военно-патриотической песни "Виктория".

Насыщенным будет 8 мая. Глава администрации Владивостока и Совет ветеранов проведут церемонию вручения переходящего знамени победителю в конкурсе на лучшую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Начало конкурса в 11.00 на центральной площади. Уже через час состоится проезд автоколонны Памяти. В этот день жители Владивостока и гости приморской столицы смогут посетить музеи ПЛ "С-56", "Ворошиловская батарея" на о. Русском и "Владивостокскую крепость".

Праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 8.30. Жителей города приглашают к центральному входу штаба ТОФ на Корабельной набережной, где пройдет церемония торжественно-театрализованного подъема Государственного и Андреевского флагов. В это же время на территории музея начнет свою работу выставка военной техники.

С 10.00 до 10.40 по улицам Владивостока пройдет строевое шествие соединений и частей Владивостокского гарнизона - участников парада, которое завершится на Корабельной набережной. Здесь состоятся торжественный митинг и поверка, церемония минуты молчания, возложение венков к Вечному огню. Катер с ветеранами на борту для возложения венков на море отправится от 33-го причала. Затем праздник на набережной продолжит парад войск. После него в сквере Дома офицеров для ветеранов будет организовано флотское угощение. Завершится Великий день праздничным салютом. Флотская артиллерия с мыса Бурный отсалютует победителям 30 залпами.

Кстати, 9 мая автомобильное движение будет ограничено в центральной части Владивостока практически на весь день. Так план организации дорожного движения на 9 мая предусматривает полное перекрытие с 9.00 ул. Светланская и Корабельной набережной полностью. Океанский проспект от Городского парка до ул. Светланской, ул. Алеутскую от ж/д вокзала до Семеновской, ул. Уборевича от Семеновской до Светланской, саму Семеновскую от Алеутской до Уборевича. А на время салюта, который начнется в 22.00, будут перекрыты подъезды к м. Бурный, месту базирования салютной батареи. Также будет закрыто движение по близлежащим улицам.