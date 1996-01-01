Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Победные планы
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор ФЕДОРОВ, главы администраций Приморья и Владивостока 28 апреля утвердили программу основных мероприятий празднования 60-летия Победы.
Праздничный марафон к юбилею Победы стартовал во Владивостоке уже 30 апреля, с церемонии открытия отреставрированного мемориала "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке.
6 мая в 16.00 в театре им. Горького состоятся торжественное собрание и праздничный концерт для ветеранов.
7 мая чествование ветеранов пройдет по частям и кораблям флота, а в 15.00 на сцене Дома офицеров флота начнется смотр-конкурс военно-патриотической песни "Виктория".
Насыщенным будет 8 мая. Глава администрации Владивостока и Совет ветеранов проведут церемонию вручения переходящего знамени победителю в конкурсе на лучшую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Начало конкурса в 11.00 на центральной площади. Уже через час состоится проезд автоколонны Памяти. В этот день жители Владивостока и гости приморской столицы смогут посетить музеи ПЛ "С-56", "Ворошиловская батарея" на о. Русском и "Владивостокскую крепость".
Праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 8.30. Жителей города приглашают к центральному входу штаба ТОФ на Корабельной набережной, где пройдет церемония торжественно-театрализованного подъема Государственного и Андреевского флагов. В это же время на территории музея начнет свою работу выставка военной техники.
С 10.00 до 10.40 по улицам Владивостока пройдет строевое шествие соединений и частей Владивостокского гарнизона - участников парада, которое завершится на Корабельной набережной. Здесь состоятся торжественный митинг и поверка, церемония минуты молчания, возложение венков к Вечному огню. Катер с ветеранами на борту для возложения венков на море отправится от 33-го причала. Затем праздник на набережной продолжит парад войск. После него в сквере Дома офицеров для ветеранов будет организовано флотское угощение. Завершится Великий день праздничным салютом. Флотская артиллерия с мыса Бурный отсалютует победителям 30 залпами.
Кстати, 9 мая автомобильное движение будет ограничено в центральной части Владивостока практически на весь день. Так план организации дорожного движения на 9 мая предусматривает полное перекрытие с 9.00 ул. Светланская и Корабельной набережной полностью. Океанский проспект от Городского парка до ул. Светланской, ул. Алеутскую от ж/д вокзала до Семеновской, ул. Уборевича от Семеновской до Светланской, саму Семеновскую от Алеутской до Уборевича. А на время салюта, который начнется в 22.00, будут перекрыты подъезды к м. Бурный, месту базирования салютной батареи. Также будет закрыто движение по близлежащим улицам.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела