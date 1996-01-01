Токаревский маяк убрали

В поддержку инициативы общегородских субботников "Кока-Кола Владивосток Боттлерс" провела экологическую акцию "Зеленая команда Владивостока" по очистке побережья на мысе Эгершельд в районе Токаревского Маяка.

В акции приняли участие сотрудники городских СМИ, в том числе и "Золотого Рога", Корпуса волонтеров Владивостока, студенты ВГУЭС, курсанты МГУ имени адмирала Невельского и все желающие, всего собралось более 250 человек. Идея очистки побережья связана с политикой компании в области охраны окружающей среды. "Кока-Кола Владивосток Боттлерс" - единственное предприятие во Владивостоке, которое имеет собственные очистные сооружения и международный сертификат ISO 14001 в области экологии и защиты окружающей среды.

Место субботника было выбрано не случайно: Токаревский маяк - один из старейших маяков залива Петра Великого, да и всего Дальневосточного бассейна. Он был основан в 1876 г. и с тех пор обеспечивает безопасный проход судов в порт Владивосток при прохождении пролива Босфор Восточный, дальность действия огня маяка - 12 миль. Маяк находится на конце узкой косы длиной около 750 м, которую называют Кошка Токаревского, это один из символов города и излюбленное место отдыха горожан.

Поскольку это место не имеет хозяина и, соответственно, не убирается, и используется для активного отдыха, вся территория Токаревской Кошки оказалась загаженной. Активистам потребовалось полдня, чтобы привести территорию в порядок, а чтобы увезти весь собранный в пластиковые пакеты мусор, потребовалось 3 грузовика. По окончании субботника активистов ждал пикник, всем желающим раздавались кепки и футболки с символикой акции.