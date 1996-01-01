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Электрички акционируют

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ориентировочно с 1 июня в Приморском крае начнет работать акционерная компания, объединяющая пригородные поезда, "Экспресс-Приморье". Таким образом железнодорожники намерены повысить качество обслуживания, сократить число безбилетных пассажиров, навести порядок в расписании и сделать наконец пригородные перевозки безубыточными.

Общие доходы от пригородных перевозок в структуре ОАО "РЖД" составляют сегодня менее 1%. Выделение этого бизнеса в отдельную структуру подразумевает более предметное и тщательное занятие им. По итогам 2004 г. убытки по Владивостокскому отделению от пригородных перевозок составили более 260 млн руб. Потому специалисты РЖД и администрации края разработали бизнес-план по организации АО, который затем был утвержден на совете директоров ОАО "РЖД". В соответствии с этим планом пригородные пассажирские перевозки планируется вывести на уровень безубыточных. Заниматься этим будут по-прежнему ОАО "РЖД", которому принадлежит 51% акций, и приморская администрация, у которой 49% акций.

Пересмотрят тарифы на проезд в электричках. Правда, с созданием акционерного общества этот шаг, по мнению заместителя начальника Владивостокского отделения ДВЖД Евгения АНДРИЯНОВА, связывать не стоит. C 1 июля на внутригородских маршрутах цену планируется поднять до 7 руб., а на пригородных - на 20%.

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