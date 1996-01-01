Пасхальный Первомай

Дню весны и труда в этом году не повезло. Празднику с коммунистическим прошлым отдали дань лишь члены КПРФ и еще нескольких левых партий. С утра они устроили митинг на центральной площади с неизменными призывами типа: "Правительство в отставку!", разговорами о наболевшей монетизации и предложениями создать комитет самообороны. Очевидно, от правительства.

Основные же праздничные мероприятия развернулись по поводу церковного праздника - Пасхи. Власти решили, что православное торжество в нашем вроде бы демократичном государстве куда важнее Первомая и связанных с ним демонстраций.

Возможно, и хорошо, что трудовой народ в этом году не выгнали на Светланскую с утра пораньше размахивать шариками и флажками.

Приятного для людей было бы мало - день выдался как назло ветреным и дождливым. Даже зонтики мало спасали. Но людей, похоже, погода не смущала - в 12 часов многосотенной толпой они отправились Крестным ходом от Свято-Никольского кафедрального собора до площади.