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Открытие вина
Правильное открывание бутылки вина - это целая наука. Это деликатная операция требует большого умения. Например, неправильное снятие надпробочного покрытия может нанести ущерб эстетическому виду горлышка бутылки. Плохо работающий штопор или неправильная техника откупоривания может испортить пробку, что приведет к попаданию в вино ее крошек или даже повредит бутылку...
Возьмем, к примеру, сомелье, которые славятся своим умением откупоривать бутылки.
Прежде всего он показывает бутылку, заказавшему ее лицу. Очень важно дать возможность прочитать этикетку - визитную карточку вина.
Затем лезвием специального ножа он срезает надпробочное покрытие либо посреди высоты, либо под кольцом горлышка. При этом избегают контакта вина с металлическим надпробочным покрытием бутылки.
Часто горлышко бутылки остается немного испачканным, особенно у вин долгой выдержки. В таком случае его необходимо протереть.
Откупоривание производится с помощью винтового или рычажного штопора, чтобы избежать грубого обращения с вином в момент выхода пробки. Когда пробка почти вышла, сомелье вручную вынимает ее, стараясь делать это бесшумно. При этом он должен работать, по возможности, не обращая на себя внимание. Пробку не следует протыкать насквозь, чтобы ее мелкие крошки не попали в вино.
После откупоривания официант снова протирает горлышко специальной салфеткой, а затем проводит по горлышку цилиндрической поверхностью пробки, чтобы снять ворсинки. Кроме того, он должен посмотреть и понюхать пробку, плохой вид и неприятный запах которой могут быть признаками "пробкового вкуса" вина. В этом случае сомелье незаметно пробует вино и, если это требуется, открывает другую бутылку.
После того как все эти меры предосторожности приняты, сомелье дает попробовать вино заказчику. Если оно его удовлетворяет, официант может переходить к обслуживанию других гостей, которым вино наливается с правой стороны. Во время обслуживания сомелье держит бутылку таким образом, чтобы была видна этикетка.
Как правило, бутылки с молодым вином выигрывают, если их открыть за несколько часов до употребления; в особенности это касается красных вин, которые могут стать более легкими. Более того, от контакта с воздухом вино раскрывается и лучше отдает свой ароматический потенциал. Что касается известных, в течение нескольких лет выдержанных вин, то их лучше откупоривать непосредственно перед употреблением, чтобы букет сохранил свою выдержанность и не "завял".
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