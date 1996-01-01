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Как не попасть в лапы вербовщику
Они подходят вдвоем, они улыбаются, предлагают бесплатно журналы, книги, открытки. Спрашивают: верите ли вы в Бога? Задают "раскрывающие" вопросы о смысле жизни и буквально "бомбардируют" вас своей любовью и становятся лучшими друзьями уже через 5 минут. Послать их подальше не получается, потому что они доброжелательны и строят беседу так, что отвечаешь им. Возразить нечего. Потом предлагают посетить собрание, баснословный заработок при минимуме усилий или спасение от Страшного суда. Вас берут в оборот вербовщики из тоталитарной секты. Удивительно, что многие люди не подозревают, что находятся в секте и через 2-3 года, потому что применяется жесткое контролирование сознания.
Кандидат богословия Александр Дворкин рекомендует ниже приведенные вопросы задать сектантскому вербовщику, чтобы противостоять его усилиям затащить новичка в организацию, промыть мозги и контролировать его сознание. Спросите прямо тех, кто остановил вас на улице, в магазине, на вокзале:
1. Как долго вы состоите членом группы? Надо знать, кто перед вами: опытный вербовщик или вовлеченный в секту менее года. Если перед вами тот, что в группе много лет, немедленно требуйте ответов на все другие вопросы.
2. Вы хотите завербовать меня в какую-то организацию? Вербовщик чаще ответит отрицательно, скажет, что вы ему понравились и он хочет поделиться информацией о своем учении, методе, организации... Не верьте человеку, который прикидывается вашим лучшим другом, поговорив с вами лишь 5 минут.
3. Уместно будет попросить перечислить названия других организаций, связанных с той, что представляет вербовщик. Этот ход направлен на выявление известных тоталитарных сект.
4. Спросите имя, в том числе и по паспорту, основателя или руководителя организации. Возможно, тогда вам станет ясно, куда вас тянут.
5. Спросите о прошлом главы организации, нет ли там уголовных наказаний? Полезно узнать, например, что основатель "Гербалайфа" Марк ХЬЮЗ не имеет ни медицинского, ни фармакологического образования. Отец Виссарион (гр. Сергей ТОРОП 1961 г.р.) раньше работал милиционером. Самый первый мормон Джозеф СМИТ начинал карьеру со стриптиза; крестный отец иеговизма Чарльз РАССЕЛ был мелким лавочников; основатель кришнаизма до выхода на пенсию и провозглашения материального мира иллюзией был успешным бизнесменом, а "божественный учитель" Секо АСАХАРА, глава секты "Аум Синрике", до сих пор владеет сетью забегаловок в Японии; Рон ХАББАРД не смог закончить ни одно высшее учебное заведение. В прошлом у руководства сект бывает и криминал. Так, корейский предприниматель Сан Мен МУН дважды привлекался к ответственности за двоеженство и сексуальные извращения, несколько месяцев провел в тюрьме США за нарушение налогового законодательства.
6. Во что ваша группа верит? Большинство вербовщиков не станет излагать вам учение прямо на месте. Их учат возбуждать ваше любопытство, чтобы затащить к себе.
7. Если я вступлю в вашу организацию, как я должен буду изменить свою жизнь? Надо ли бросить учебу, работу, пожертвовать свои сбережения и свою собственность, разорвать отношения со всеми близкими и друзьями, если они будут против учения? Ответ на этот вопрос неважен, важна реакция на него вербовщика.
8. Тут же спросите, а чем он сам занимался до того, как попал в секту? Эти вопросы будут очень неприятны вербовщику. Если предлагают записаться на бесплатную программу, спросите, не придется ли платить после вводного курса по прогрессирующей шкале? То же в отношении первой льготной партии товара или работы на очень выгодных условиях. Помните, что в любой "пирамиде" богатеет лишь ее верхушка.
9. Кто выступает против деятельности вашей организации? Что они говорят? Если задать этот вопрос вежливо, с открытой улыбкой, невероятно, но можно услышать в ответ: "Есть странные люди, они называют нас тоталитарной сектой, говорят, что у нас "промыты" мозги и мы зомби. Разве я похож на зомби?" Задавайте встречный вопрос: а как должны выглядеть зомби с "промытыми" мозгами? Ваш собеседник почувствует себя довольно неуютно и постарается удалиться.
10. Реакция на следующий вопрос откроет вам очень многое. Попросите назвать три вещи, которые не нравятся ему в его организации. Это лучший способ удостовериться, осталась ли у вербовщика способность к критическому восприятию окружающего. Он запнется и будет выглядеть ошарашенным. Сектантам запрещено не только высказывать, но и допускать критические мысли о секте и ее руководителях.
Профессор Дворкин советует проявлять разумную осторожность. Не поддаваться любопытству в ущерб здравому смыслу. Слишком много людей оказалось вовлеченными в секты из-за чрезмерной самоуверенности.
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