Проспект Острякова больше не перекроют

После публикации в "ЗР" материала о проблемах, которые создает по выходным для жителей Владивостока ярмарка, устроенная на проезжей части в центре города, администрация города объявила о ее закрытии.

Таким образом, минувшая неделя стала последней для сезонной торговли сельхозпродукцией на проспекте Острякова. Уже в предстоящие выходные реализация продукции здесь вестись не будет.

Сельхозпроизводителям предлагается разместиться на специально отведенной территории в районе стадиона "Строитель" или на площади Борцов за власть Советов. На центральной площади города, как сообщает пресс-служба администрации города, торговля в ноябре и декабре будет вестись каждые четверг и пятницу с 9 до 17 часов.