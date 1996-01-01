Дрова в кредит

В прошлом году в Ольге создано МУП "Ольгарайтопсбыт" - муниципальное предприятие по снабжению дровами бюджетников, пенсионеров, ветеранов войны, учителей и врачей. До недавних пор льготникам приходилось дровяную проблему решать самим, покупать дрова у лесозаготовителей и частников.

По словам вице-мэра Дмитрия КОНДРАШОВА, райадминистрация подготовила постановление о субсидиях на топливо (дрова) для малоимущих.

Всего в районе 3 тыс. малообеспеченных граждан. Но субсидии идут с задержкой. На 75 тыс. руб. дрова льготникам уже вывезены, а денег дровосеки так и не получили. Бюджетные предприятия и организации задолжали "Ольгарайтопсбыту" 200 тыс. руб.

Среди должников - больница, роно, краевая администрация (субсидии для малоимущих).