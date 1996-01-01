Режим водоснабжения без режима

Оснований для введения режимного водоснабжения во Владивостоке нет. Такой вердикт вынесла комиссия полномочного представителя президента в ДВФО, в течение недели анализировавшая ситуацию с водой.

Как выяснила комиссия, запасы воды в водохранилищах КГУП "Приморский водоканал" превышают прошлогодний уровень более чем на 12 млн кубометров. В частности, в Артемовском гидроузле, главном водохранилище Владивостока, запасы воды вообще на 14 млн кубометров выше отметки 2003 года. А 14 млн, между прочим, - это больше месячной потребности города в воде.

Свою лепту в "разруливание" затянувшегося водного кризиса внесло строительство краевыми властями Шкотовского и Штыковского водозаборов. Поэтому эксперты, тщательно проанализировав полученные данные, вынесли заключение, что даже самые пессимистичные прогнозы и планы использования воды позволяют без опасения пройти зиму. Также, по их словам, можно с уверенностью утверждать, что предпосылок для ограничения водоснабжения Владивостока нет.

Любопытно, что нынешнюю лимитированную подачу воды в город, ни власти, ни комиссия режимом не считают. Официально это называется так: "В соответствии с планом организационно-технических мероприятий по сокращению технологических и непроизводственных потерь по распоряжению мэра Владивостока производится снижение удельного водопотребления путем уменьшения давления в сетях в ночное время". Подумаешь, мол, в некоторых районах вода с 23-х до 5 часов исчезает. Как заметил глава администрации Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ, "люди этого не чувствуют". Интересная у нас практика складывается: не спрашивая, говорить за людей, что они чувствуют. Вон муж моей подруги приезжает с работы как раз в 23 часа, а в 5 уезжает. Воды дома нет. И вы думаете, он этого не чувствует?