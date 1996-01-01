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Ассоциация обездоленных

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

1 ноября в малом конференц-зале краевой администрации состоялось заседание "временной" комиссии по делам граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Рядовое, в принципе, событие привело к решению о создании единого военно-ветеранского объединения, подобного которому в Приморье не было с 1917 г.

Цель встречи руководителей общественных военных и ветеранских организаций была весьма злободневной - объединить в одну ассоциацию разрозненные организации, которых только во Владивостоке более сорока. Из них 21 организация только ветеранская. Забегая вперед, скажем, что основная цель совещания была достигнута, ассоциацию ветеранов и военнослужащих можно считать родившейся. Но...

О серьезности поставленных вопросов говорил и факт присутствия на заседании депутата Государственной Думы от коммунистов Владимира ГРИШУКОВА и депутата краевого Законодательного собрания Геннадия БУЧИРИНА. Собственно, призыв к военным и ветеранам объединяться шел не из недр общественников, а именно из краевого Законодательного собрания. Как сказал депутат Бучирин, сегодня в комитетах собрания лежат девять законов, прямо или косвенно касающихся жизни не только ветеранов, но и действующих военных, участников вооруженных конфликтов и членов их семей.

Всего желание вступить в ассоциацию и активно участвовать в ее работе изъявили 14 объединений и общественных организаций, представляющих интересы бывших и проходящих службу военнослужащих из городов и районов Приморья. Первоочередной задачей их представители считают создание координационного органа военной общественности. Но до этого, как говорили делегаты, неплохо бы решить несколько наболевших вопросов.

Все выступавшие на заседании пришли к общему мнению, что в сегодняшней ситуации и ветераны и военнослужащие со своими семьями оказались никому не нужны. Делегаты выступали очень резко, в их речах звучала жестокая критика политики краевых и федеральных властей по отношению к ветеранам. В подтверждение этого делегатами были приведены цифры и факты, которые кого угодно настроят против правительства.

Например, компенсационные доплаты ветеранам и уволенным в запас военнослужащим не выплачиваются с января 1999 г. и на сегодня превысили 80 тыс. руб. на каждого. Кроме того, широко разрекламированная жилищная программа, в основу которой положена система государственных жилищных сертификатов (ГЖС), предоставила не квартиры бывшим военным, а широкое поле для коррупции чиновникам всех уровней. Оказывается, начиная с 2001 г. только в каждой третьей квартире, полученной по ГЖС, поселились военные или члены их семей. В остальных проживают люди, имеющие опосредованное отношение к армии или не имеющие его вовсе.

Не один камень был брошен в нашу судебную систему. Как было заявлено одним из ораторов, судьи при рассмотрении вопросов ветеранов и демобилизованных военных просто "опускают глаза", отказывая им в исках. А все потому, было подчеркнуто, что дана негласная команда "динамить" иски заявителей.

Не поэтому ли задаются военные общественники вопросом: почему за неполных пять лет за пределы края уехали более 10 тыс. уволенных в запас военных? И когда заниматься военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, если все время уходит на беготню по судам?

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