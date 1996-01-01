Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ассоциация обездоленных
1 ноября в малом конференц-зале краевой администрации состоялось заседание "временной" комиссии по делам граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Рядовое, в принципе, событие привело к решению о создании единого военно-ветеранского объединения, подобного которому в Приморье не было с 1917 г.
Цель встречи руководителей общественных военных и ветеранских организаций была весьма злободневной - объединить в одну ассоциацию разрозненные организации, которых только во Владивостоке более сорока. Из них 21 организация только ветеранская. Забегая вперед, скажем, что основная цель совещания была достигнута, ассоциацию ветеранов и военнослужащих можно считать родившейся. Но...
О серьезности поставленных вопросов говорил и факт присутствия на заседании депутата Государственной Думы от коммунистов Владимира ГРИШУКОВА и депутата краевого Законодательного собрания Геннадия БУЧИРИНА. Собственно, призыв к военным и ветеранам объединяться шел не из недр общественников, а именно из краевого Законодательного собрания. Как сказал депутат Бучирин, сегодня в комитетах собрания лежат девять законов, прямо или косвенно касающихся жизни не только ветеранов, но и действующих военных, участников вооруженных конфликтов и членов их семей.
Всего желание вступить в ассоциацию и активно участвовать в ее работе изъявили 14 объединений и общественных организаций, представляющих интересы бывших и проходящих службу военнослужащих из городов и районов Приморья. Первоочередной задачей их представители считают создание координационного органа военной общественности. Но до этого, как говорили делегаты, неплохо бы решить несколько наболевших вопросов.
Все выступавшие на заседании пришли к общему мнению, что в сегодняшней ситуации и ветераны и военнослужащие со своими семьями оказались никому не нужны. Делегаты выступали очень резко, в их речах звучала жестокая критика политики краевых и федеральных властей по отношению к ветеранам. В подтверждение этого делегатами были приведены цифры и факты, которые кого угодно настроят против правительства.
Например, компенсационные доплаты ветеранам и уволенным в запас военнослужащим не выплачиваются с января 1999 г. и на сегодня превысили 80 тыс. руб. на каждого. Кроме того, широко разрекламированная жилищная программа, в основу которой положена система государственных жилищных сертификатов (ГЖС), предоставила не квартиры бывшим военным, а широкое поле для коррупции чиновникам всех уровней. Оказывается, начиная с 2001 г. только в каждой третьей квартире, полученной по ГЖС, поселились военные или члены их семей. В остальных проживают люди, имеющие опосредованное отношение к армии или не имеющие его вовсе.
Не один камень был брошен в нашу судебную систему. Как было заявлено одним из ораторов, судьи при рассмотрении вопросов ветеранов и демобилизованных военных просто "опускают глаза", отказывая им в исках. А все потому, было подчеркнуто, что дана негласная команда "динамить" иски заявителей.
Не поэтому ли задаются военные общественники вопросом: почему за неполных пять лет за пределы края уехали более 10 тыс. уволенных в запас военных? И когда заниматься военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, если все время уходит на беготню по судам?
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
- От керосиновой лампы до "цифры"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Страна утренней наглости
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока