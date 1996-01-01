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Живые, как большевики

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

От предыдущих этот митинг отличался тем, что его, пожалуй, впервые проигнорировали и краевые, и городские власти. Как будто бы боялись, что весь народный гнев по поводу отмены праздника Госдумой обрушится на них.

Впрочем, местные коммунисты, собравшиеся на площади, прекрасно обошлись и без представителей первых лиц Владивостока и Приморья. И даже к лучшему, что власти не пришли и не раздражали поздравлениями с непонятным праздником - Днем согласия и примирения. Повозмущаться против предложенного законопроекта о праздниках можно было и в кругу соратников. Не обошлось и без традиционных выпадов и призывов к борьбе против президента, правительства и олигархов.

- До Путина в стране было 17 олигархов, а сейчас 36! - заметил первый секретарь комитета Коммунистической рабочей партии Владимир ПРОТОПЕЙКО, сделав неожиданный вывод: - Это означает, что рождение одного олигарха оборачивается тысячами гробов!

Его поддержала и первый секретарь приморского отделения Всесоюзной коммунистической партии Любовь СИЗЫХ:

- ДАРЬКИН рассказывает сказки, что благосостояние приморцев растет. Нет! Нас сделали еще беднее!

Мелькали на митинге и представители молодого поколения. Заметила двух парней. Один робко сжимал в руках советский флаг, а второй держал портрет СТАЛИНА.

- Коммунисты? - спросила у них, кивнув на праздничную атрибутику.

- Да нет, что вы! - махнул рукой парнишка. - Студенты мы, из ВГУЭСа. Так, преподавателя пришли поддержать. Просил очень...

Преподаватель, оказавшийся председателем краевого отделения российских ученых социалистической ориентации Владимиром ЕМБУЛАЕВЫМ, долго говорил о значении большевиков в истории нашей страны и человечества в целом:

- Кто в Первой мировой войне победил? Большевики! А во Второй? Тоже большевики!

- Чего?! - громко возмутился какой-то социалистически дезориентированный мужчина из толпы. - Что он несет? Врет же!

Конечно, оратор немного преувеличил. Но, казалось, многие приняли его слова на веру, будучи глубоко уверенными в том, что все, что мы имеем сейчас, - все благодаря большевикам, которые побеждали всегда и всех.

- Это кто? - спрашивали люди у Любови Сизых, кивая на черно-белый портрет первого секретаря ВКПб Нины АНДРЕЕВОЙ. - Давно умерла?

- Почему умерла? Живая она! - отвечала женщина, выдав безапелляционный аргумент: - Большевики же живые!

В сторонке, не обращая внимание на происходящее, грустно бродил дедуля с картонкой в руках, на которой крупными буквами было нацарапано: "Движение разума".

Так же грустно закончили и митинг. И почему-то не верится, что он был последний. Это традиция, которую, судя по всему, невозможно отменить никакими законами. Большевики же живые!

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