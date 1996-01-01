Центральную площадь украсит храм

Первого мая на площади Борцов за власть Советов во Владивостоке состоится закладка нового православного храма. Его строительство, как пояснили в пресс-центре краевой администрации, предполагается с восточного края площади, ближе к бухте Золотой Рог.

Прежде кафедральный собор предполагалось строить в районе верхней площадки фуникулера, на месте сквера им. К. Суханова или в Покровском парке. Однако в Покровском парке было решено построить церковь скромнее, чем предполагалось ранее. Теперь есть надежда, что самый величественный храм появится в центре Владивостока, и площадь будет уравновешена присутствием власти мирской и власти духовной.

В настоящее время по главному храму Приморья ведутся проектные проработки, изучаются вопросы финансирования строительства и участия в нем строительных организаций.