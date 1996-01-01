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Памятникам наведут красоту
Накануне юбилея Победы и 145-летия Владивостока сам Бог велел вспомнить о городских памятниках.
Многие мемориалы и стелы не реставрировались десятилетиями, поэтому те 10 объектов, на которых сегодня замечены строители, после реставрации станут настоящим подарком горожанам к юбилею Владивостока.
Работы ведутся на кольце Партизанского проспекта на стеле "Орден Победы", реставрируются памятник морской пехоте (ул. Снеговая), танк Т - 34 у кинотеатра "Иллюзион", памятник Карбышеву, скверы ветеранов в Первореченском районе и на Бестужева.
Наш корреспондент посмотрел, что происходит сегодня на мемориальном комплексе боевой славы ТОФ (подлодка С - 56), памятнике погибшим морякам (на остановке "Лазо") и в парке на остановке "Гайдамак".
Сквер, разбитый в честь погибших моряков-дальневосточников в войне с империалистической Японией, что на Гайдамаке, несколько лет находился в заброшенном состоянии. В предпраздничные дни о нем вспомнили. Не успела осесть пыль, поднятая метлами усердных сотрудников комитета народного образования, как в парке появились строители из компании "Автоэкспресс - 2000". Они убрали старый асфальт, уложили брусчатку, установили ограждение, освещение и скамейки. "Наша задача, - сказал главный инженер Сергей ГОВЕРДОВСКИЙ, - не только облагородить территорию вокруг стелы, но и привести в порядок сам памятник".
Особенно оживленно сегодня у монумента морякам торгового флота на остановке "Лазо". Здесь уже уложена брусчатка, обновлен пьедестал, а также покрытие памятника и плит. Работы по реконструкции провела небольшая творческая группа под руководством специалистов ДМИСК (Дальневосточной морской инженерно-строительной компании).
Поистине титанических усилий потребовала реконструкция мемориального комплекса "С-56", который простоял без серьезного ремонта около 25 лет. Брошенные "в бой" китайские и северокорейские рабочие при "огневой поддержке" подразделений ТОФ и российских строителей уложили более 5700 кв. метров тротуарной плитки, заново облицевали красным гранитом подпорную стенку (1460 кв. метров), установили фонари общего освещения и декоративной подсветки. Кроме того, благоустроена территория вокруг комплекса.
Как рассказал генеральный директор фирмы "Дальстройбизнес-2" Александр СУББОТИН, сотрудники управлений культуры Приморского края и Владивостока нашли в архивах еще около 4 тысяч ранее неизвестных фамилий погибших приморцев. К сентябрю, к дням празднования победы над Японией в Великой Отечественной войне на верхнем ярусе комплекса строители сделают дополнительные фундаменты из зеленого гранита, чтобы нанести фамилии наших земляков.
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