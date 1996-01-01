Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Главный ресторатор
Дальневосточный конгресс рестораторов и отельеров, прошедший во Владивостоке в конце марта организованный ресторанным агентством "Анонс", собрал массу именитых гостей - корифеев ресторанного бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе был и президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь БУХАРОВ. Он приезжал не только поделиться некоторыми секретами бизнеса, но еще и благословить дальневосточников на создание своей ФРиО.
- Игорь, зачем и кому вообще нужна такая федерация?
- Наша федерация выросла из Московской гильдии рестораторов, созданной в конце 1997 года. Сегодня ФРиО включает в себя около 500 юридических лиц. Наши члены: управляющие, повара, менеджеры... Мы объединяем как рестораторов, так и структуры, направленные на обеспечение ресторанной деятельности, поставщиков продуктов например. Если говорить о территории распространения, то мы включаем в себя федерацию рестораторов Екатеринбурга, Казани, сейчас вот во Владивостоке будет действовать. Мы никого не принуждаем объединяться, это дело добровольное. Но такое объединение необходимо, в первую очередь, потому, что за десять лет развития посткооперативного движения в современной России нужно подводить итоги и осмыслить сделанное за эти годы.
Все, что мы взяли из своего прошлого, было, на мой взгляд, достаточно неплохо реализовано. Подтверждение тому - рестораны и отели в Москве и некоторых других российских регионах. Однако существует еще очень много проблем, решать которые в одиночку рестораторам сложно, и это не позволяет вести бизнес эффективно. Информационная разобщенность также не дает нам объективно оценивать ситуацию в индустрии гостеприимства, и, как следствие, мы постоянно вынуждены изобретать велосипед, не имея возможности использовать накопленный опыт коллег.
- И какие проблемы, на ваш взгляд, являются сегодня самыми важными?
- Нехватка профессиональных кадров в первую очередь. 70 лет Советской власти не прошли бесследно... В российских ресторанах на первом месте пока что атмосфера, интерьер, а потом уже кухня и обслуживание. А ведь хороший официант может сгладить все проблемы кухни и недостатки интерьера. Ни для кого не секрет, что такого количества рабочих мест, как в индустрии гостеприимства, нет больше ни в одной другой отрасли. К примеру, в других странах в этом бизнесе занята практически половина работоспособного населения. В России в ресторанном бизнесе уже работают более 3 млн человек.
Наши задачи в этом направлении: создание учебных программ, подготовка преподавателей, формирование привлекательного имиджа индустрии в целом. Мы активно сотрудничаем со всеми, кто занимается вопросами обучения, сертификации, создания национальных стандартов индустрии питания, решаем вопросы более тесных контактов с вузами и профессиональными образовательными учреждениями России. Хотя все это пока тяжело дается, но дело движется. Сегодня многие предприятия стремятся к тому, чтобы самим готовить себе профессиональные кадры.
Еще одна проблема, над которой мы работаем, - привлечение внимания чиновников к вопросам отрасли. Вот, например, во Франции после Второй мировой войны власти уделяли очень большое внимание развитию именно индустрии гостеприимства. При активной поддержке правительства она бурно развивалась, и появился прекрасный сервис, по всей стране открывались отличные рестораны, отели...
У нас этого пока, увы, не происходит. Более того, мы до сих пор не знаем, куда движемся, потому что в нашей стране отрасль развивается стихийно. Вот почему от имени федерации мы обращаемся с вопросами и проблемами к чиновникам самого разного уровня. Мы не воюем с государством, мы можем нормально сотрудничать даже с такими "страшными" службами, как СЭС. Кстати, сегодня существует масса контролирующих организаций. Мы подсчитали - их 34. И все они имеют право зайти в ресторан и задать вопрос.
Нужны другие механизмы работы. Государство нам уже сказало: хотите что-то менять - меняйте. И если мы сами не будем выступать с законодательной инициативой и пытаться что-то изменить, за нас это сделает государство, поэтому мы меняем и предлагаем.
Очень важно здесь использовать известный мировой опыт. Большую поддержку нам оказывают различные зарубежные федерации: мы активно общаемся с коллегами из США, Германии, Франции, Италии. Но надо понимать, что в нашей стране мировой опыт не всегда можно использовать в полной мере. Мы, как известно, уникальны и самобытны.
- Владивосток, наверное, еще более самобытен. Какие проблемы вы увидели у нас?
- Проблемы, которые у вас существуют, те же, что и везде. Но мне понравилось, что люди здесь стремятся что-то делать. Виден большой потенциал. Правда, работы здесь еще много. Например, меня удивило, что во Владивостоке, городе у моря, нет ни одного настоящего рыбного ресторана...
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Суда made in Хабаровский край
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова