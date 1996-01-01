Главный ресторатор

Дальневосточный конгресс рестораторов и отельеров, прошедший во Владивостоке в конце марта организованный ресторанным агентством "Анонс", собрал массу именитых гостей - корифеев ресторанного бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе был и президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь БУХАРОВ. Он приезжал не только поделиться некоторыми секретами бизнеса, но еще и благословить дальневосточников на создание своей ФРиО.

- Игорь, зачем и кому вообще нужна такая федерация?

- Наша федерация выросла из Московской гильдии рестораторов, созданной в конце 1997 года. Сегодня ФРиО включает в себя около 500 юридических лиц. Наши члены: управляющие, повара, менеджеры... Мы объединяем как рестораторов, так и структуры, направленные на обеспечение ресторанной деятельности, поставщиков продуктов например. Если говорить о территории распространения, то мы включаем в себя федерацию рестораторов Екатеринбурга, Казани, сейчас вот во Владивостоке будет действовать. Мы никого не принуждаем объединяться, это дело добровольное. Но такое объединение необходимо, в первую очередь, потому, что за десять лет развития посткооперативного движения в современной России нужно подводить итоги и осмыслить сделанное за эти годы.

Все, что мы взяли из своего прошлого, было, на мой взгляд, достаточно неплохо реализовано. Подтверждение тому - рестораны и отели в Москве и некоторых других российских регионах. Однако существует еще очень много проблем, решать которые в одиночку рестораторам сложно, и это не позволяет вести бизнес эффективно. Информационная разобщенность также не дает нам объективно оценивать ситуацию в индустрии гостеприимства, и, как следствие, мы постоянно вынуждены изобретать велосипед, не имея возможности использовать накопленный опыт коллег.

- И какие проблемы, на ваш взгляд, являются сегодня самыми важными?

- Нехватка профессиональных кадров в первую очередь. 70 лет Советской власти не прошли бесследно... В российских ресторанах на первом месте пока что атмосфера, интерьер, а потом уже кухня и обслуживание. А ведь хороший официант может сгладить все проблемы кухни и недостатки интерьера. Ни для кого не секрет, что такого количества рабочих мест, как в индустрии гостеприимства, нет больше ни в одной другой отрасли. К примеру, в других странах в этом бизнесе занята практически половина работоспособного населения. В России в ресторанном бизнесе уже работают более 3 млн человек.

Наши задачи в этом направлении: создание учебных программ, подготовка преподавателей, формирование привлекательного имиджа индустрии в целом. Мы активно сотрудничаем со всеми, кто занимается вопросами обучения, сертификации, создания национальных стандартов индустрии питания, решаем вопросы более тесных контактов с вузами и профессиональными образовательными учреждениями России. Хотя все это пока тяжело дается, но дело движется. Сегодня многие предприятия стремятся к тому, чтобы самим готовить себе профессиональные кадры.

Еще одна проблема, над которой мы работаем, - привлечение внимания чиновников к вопросам отрасли. Вот, например, во Франции после Второй мировой войны власти уделяли очень большое внимание развитию именно индустрии гостеприимства. При активной поддержке правительства она бурно развивалась, и появился прекрасный сервис, по всей стране открывались отличные рестораны, отели...

У нас этого пока, увы, не происходит. Более того, мы до сих пор не знаем, куда движемся, потому что в нашей стране отрасль развивается стихийно. Вот почему от имени федерации мы обращаемся с вопросами и проблемами к чиновникам самого разного уровня. Мы не воюем с государством, мы можем нормально сотрудничать даже с такими "страшными" службами, как СЭС. Кстати, сегодня существует масса контролирующих организаций. Мы подсчитали - их 34. И все они имеют право зайти в ресторан и задать вопрос.

Нужны другие механизмы работы. Государство нам уже сказало: хотите что-то менять - меняйте. И если мы сами не будем выступать с законодательной инициативой и пытаться что-то изменить, за нас это сделает государство, поэтому мы меняем и предлагаем.

Очень важно здесь использовать известный мировой опыт. Большую поддержку нам оказывают различные зарубежные федерации: мы активно общаемся с коллегами из США, Германии, Франции, Италии. Но надо понимать, что в нашей стране мировой опыт не всегда можно использовать в полной мере. Мы, как известно, уникальны и самобытны.

- Владивосток, наверное, еще более самобытен. Какие проблемы вы увидели у нас?

- Проблемы, которые у вас существуют, те же, что и везде. Но мне понравилось, что люди здесь стремятся что-то делать. Виден большой потенциал. Правда, работы здесь еще много. Например, меня удивило, что во Владивостоке, городе у моря, нет ни одного настоящего рыбного ресторана...