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Техносексуалы - бывшие "ботаники"
То, что человек может из чего угодно нарыть для себя сексуальное удовольствие, уже поняли все. Ну, почти все. Некоторым и знать не надо, им хорошо, и ладно. Перечислять все человеческие удовольствия - много места займет, разнятся они лишь одним: противоречат сии действия Уголовному кодексу или Уголовный кодекс про это молчит, потому что не в курсе... Один, вон, певец в суде отдувается за секс с малолетками, а другие в дамских нарядах по сцене скачут, и хоть бы хны.
А вы в курсе, что есть такие метросексуалы? Нет, дамочка, это не те мужики, что гладят вас по филейным местам в переполненном вагоне метро, шумно и ритмично дыша от вожделения. Метросексуалы - порождение метрополий, то есть больших таких городов вроде Нью-Йорка или Москвы. Это мужчины по рождению, скажем прямо, но о своей внешности они заботятся ничуть не меньше самой экзальтированной фотомодельки. И сексуальная ориентация тут ни при чем. Они хотят себе нравиться.
Но, оказывается, эти суперпижоны теперь тоже вчерашний день. La Voz de Galicia пишет, что появились такие особи, которых уже окрестили техносексуалами. Вы думаете, барышня, что у них в кейсе куча всяких штучек из секс-шопа, чтобы сделать вам приятно как никогда? Ошибаетесь, причем горько. Эти парни (впрочем, и девушки иногда тоже) обращают самое пристальное внимание на самые распоследние достижения технического прогресса. Им надо этими штуками обязательно пользоваться в быту. Тогда им никакой секс и даром не нужен!
Как выглядит этот техномонстр? Основа - бывший информатик, программист с такими очками, что через них можно запалить костер в лесу под дождем, сиречь "ботаник". Ему трудно общаться со всеми, кроме себя самого и ему подобных. И вот это существо, которое интересует только свою маму, если не приносит фирме колоссальных доходов, подняли нынче на гребень волны! Он на вершине, он супер, он жмет уверенно на кнопки!
Цитата: "Автором этого революционного термина является Рики МОНТАЛЬВО, американский физик и математик, обожающий информатику и технику, который определяет техносексуала как современного городского нарцисса, увлекающегося информатикой, с высоким уровнем жизни". В принципе, термин был впервые применен еще в ревущих 70-х гг. прошлого века, но сексуальную подоплеку в него вложили недавно.
"Ботаник" превратился в спортивного подтянутого мужика, которого, правда, больше всего на свете интересует его ноутбук, последняя продвинутая модель мобилки и Bluetooth. Ну и всякие стереосистемы с квадрофоническим звучанием. И холодильник со встроенным телевизором. Ну и что-нибудь мягкое и вибрирующее, только электрическое...
В общем, мужчины, да. Но они не безнадежны, если встретят точно такую же техносексуалку. Снова цитата: "Женщина, которая без какой бы то ни было опаски или сомнений способна работать на своем ноутбуке в интернет-кафе и в то же время производить операции со встроенной камерой своего мобильного телефона; которая делает покупки через Интернет и одновременно наблюдает через сеть за своим ребенком, играющим в детском саду".
Зачатки этого техносексуализма есть и среди нас, обычных ребят в интернет-компаниях. Это когда зовешь коллегу, сидящего через стол, на перекур при помощи ICQ. Или признаешься в любви, копируя написанный в "Ворде" текст на три страницы в тело электронного письма...
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