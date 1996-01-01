От "Луны" до "Тэпходона"

В последние два года ближайший сосед Приморья - Северная Корея - стал гораздо "ближе" для многих жителей края. Вопрос мирного урегулирования на Корейском полуострове из чисто геополитической проблемы превратился в осязаемый фактор риска, о котором волей-неволей задумываются многие из нас.

Советская помощь

Создание ракетного потенциала Северной Кореи относится к периоду 60-х годов прошлого века, когда руководству КНДР стало очевидно, что в случае военного конфликта с Республикой Корея у бомбардировочной авиации северян нет шансов прорваться к целям в глубине обороны противника. Уже в этот период времени отношения между СССР и КНДР складывались таким образом, что Москва не хотела излишне вооружать Пхеньян, который использовал бы полученное оружие, не считаясь с советскими интересами. Поэтому СССР поставлял в КНДР зенитно-ракетные комплексы и тактические ракеты малой дальности.

В 1965 г. в КНДР было поставлено восемь пусковых установок ракет "Луна-10" (ЗР10), из которых был создан первый в Корейской народной армии отдельный ракетный полк. Однако ракеты "Луна" обладали ограниченной дальностью - не более 55 км. Хотя этого вполне было достаточно для обстрела Сеула, центр которого находится всего в 50 км от демаркационной линии.

В свою очередь Южная Корея с 1974 г. начала реализацию своей собственной ракетной программы, спроектировав ракету "Пэкком" ("Белый медведь"). Предполагалось, что этот комплекс послужит оружием ответного удара.

Поскольку СССР категорически отказывался вооружить КНДР баллистическими ракетами, в КНДР решили обратиться к Китаю. В апреле 1975 г. КИМ Ир Сен во время личных переговоров с Мао ЦЗЕ-ДУНОМ сумел получить согласие на поставку баллистических ракет с дальностью 600 км. Правда, готовой подходящей системы в Китае не имелось и ее следовало разработать. Соответствующие проектные разработки начались немедленно, но их реализации помешали изменения в расстановке политических сил в АТР. К 1978 г. Китай рассорился с СССР и фактически заключил союз с США. Все работы по передаче северянам ракетных систем, дабы не раздражать Штаты, были свернуты.

Свои "Хвасоны"

В сложившихся условиях КНДР ничего не оставалось делать, как только начать разработку собственных ракетных вооружений. За основу была взята неуправляемая твердотопливная ракета советского производства "Луна-М" (9м21) образца 1964 г. Эти ракеты могли доставлять боезаряд весом 450 кг на расстояние до 70 км. К этому моменту времени подобные комплексы уже поставлялись в Египет и Сирию. Поскольку "Луну-М" непосредственно у Советского Союза купить не удалось, северяне договорились с Египтом, который и продал несколько пусковых установок с десятком ракет. Эта модель была скопирована северокорейскими инженерами и пошла в серию.

В 1980 г. КНДР купили в Египте более серьезную систему советского производства - жидкотопливную ракету Р-17 (версия 9к72), известную на Западе, как "СКАД-Б". Кстати, эта система и сейчас находится на вооружении российской армии. Она обладает дальностью до 30 км и способна нести боевой заряд весом в тонну. Характеристики "СКАД" вполне устраивали КНДР, так как позволяли поражать цели на большей части территории Южной Кореи. К 1984 г. в КНДР завершили копирование системы и провели испытания. Ракета получила условное обозначение "Хвасон-5".

В своем первом варианте она была точной копией советского прототипа, но со временем северянам удалось увеличить ее дальность. Для того чтобы повысить точность ракеты, северокорейские спецслужбы попытались добыть необходимые технологии за границей. В этих целях использовалась завербованная агентура из числа иностранцев. В 1984 г. в Нью-Йорке ФБР задержало иранского бизнесмена, который пытался поставить в КНДР части для системы наведения. В 1987 г. советской контрразведкой был выявлен слушатель Академии им. Фрунзе, пытавшийся скопировать материалы, касающиеся ракетных технологий.

В 1988-1990 гг. "Хвасон-5" была серьезно модернизирована. Новая ракета "Хвасон-6" при весе боевой части в 700 кг имела дальность полета 500 км. Это позволило поражать цели на всей территории Южной Кореи. Всего по различным оценкам северянами было произведено до 1000 ракет подобного типа.

Ракетная держава

К этому моменту времени ракетная программа превратилась для КНДР в важный источник валютных поступлений от торговли оружием. Сейчас Северная Корея - одна из немногих стран мира, владеющих ракетными технологиями, что позволяет ей не считаться с давлением России и США. Как и раньше северяне готовы продавать ракеты всем, кто готов платить. Первыми покупателями считаются иранцы, которые летом 1987 г. закупили партию ракет "Хвасон-5". Они широко применялись во время войны с Ираком. Кроме того, эти ракеты продавались в Сирию, Вьетнам, Ливию, ОАЭ.

К 1990 г. КНДР стала именовать себя "ракетной державой". Несмотря на бедность и технологическую отсталость страны, северокорейские инженеры при помощи разведки сумели разработать и поставить на вооружение своей армии относительно современные комплексы. В этих условиях политическим руководством страны было принято решение перейти к производству ракет большой дальности. Во многом это было обусловлено тем, что с середины 80-х годов прошлого века в Северной Корее интенсивно велись работы по созданию ядерного оружия, которое, естественно, нуждается в средствах доставки.

Первой северокорейской ракетной системой, которая могла поражать цели за пределами Корейского полуострова, стала "Нодон-1". Однако пробный пуск закончился катастрофой - ракета взорвалась на стартовой площадке. Последующие пуски в 1993 г. прошли успешно. На испытания приглашались и потенциальные покупатели - иранские и пакистанские военные. К началу 2000 г., по оценкам различных экспертов, было произведено от 75 до 100 ракет этого типа.

"Нодон-1" представляет собой увеличенный в полтора раза "Хвасон-6". По утверждениям западных источников, в работах над этой ракетой принимали участие специалисты стран СНГ. Обладая дальностью 1300-1500 км и весом боевой части 700-1200 кг, "Нодон-1" может угрожать таким крупным городам, как Пекин, Тайбэй, Токио, и Хабаровск. Но на настоящий момент времени потенциальные цели северокорейских ракет - американские базы в Японии.

В середине 90-х годов в КНДР начались работы над многоступенчатыми ракетными системами, которые уже могли бы считаться межконтинентальными. Появились "Тэпходон-1" (дальность 2000 км) и "Тэпходон-2" (7000 км). Сейчас последний проект известен тем, что послужил основой для первой северокорейской космической ракеты, которая была запущена 31 августа 1998 г. с полигона "Мусанри". Корейцы утверждают, что спутник был выведен на орбиту и приступил к выполнению миссии - трансляции революционных песен. Однако по данным американской космической разведки, никаких песен с орбиты доноситься не могло, так как спутник не вышел на орбиту и упал в Тихий океан в 4000 км к юго-востоку от Кореи.

Козырь в переговорах

Наличие систем и пуски ракет типа "Тэпходон" свидетельствуют, что КНДР обладает ракетными технологиями, которые примерно соответствуют советскому или американскому потенциалу 60-х годов. Запуск "Тэпходона-2" в 1998 году стал пропагандистской акцией, которая привлекла внимание мира к северокорейской ракетной программе.

В нынешних условиях ракетная программа важна Северной Корее по двум причинам. Во-первых, она приносит немалые валютные доходы. КНДР экспортирует и в дальнейшем готова продавать ракетную технику тем странам, которые нигде приобрести ее не могут из-за международных санкций. Во-вторых, ракетная программа является козырем в переговорах с Западом.

Для США северокорейская ракетная программа дает хороший предлог для разработки и развертывания новых систем ПРО. Если бы КНДР не продолжала ракетные эксперименты, то получить Пентагону деньги от Конгресса было бы значительно сложнее.