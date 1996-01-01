В городе начались массовые чистки

Около 700 млн руб. потратят в этом году на благоустройство Владивостока. Таких средств в эту сферу не вкладывалось никогда - обычно сумма была в два раза меньше. Свою лепту в благоустройство, как считают городские чиновники, должны внести не только коммунальные службы, но и все остальные жители Владивостока, в том числе предприниматели. Подробнее о преобразованиях "Золотому Рогу" рассказал заместитель начальника муниципального управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации краевого центра Григорий СМИРНОВ.

- Григорий Леонидович, вы работаете в благоустройстве уже далеко не первый год, поэтому можете сравнивать. Насколько оправданы те капиталовложения, которые планируется потратить на наведение порядка во Владивостоке, и насколько значимы программы, которые сегодня принимаются в администрации города?

- Значимость работ по благоустройству можно понять не на словах, а уже на конкретных делах. Мы реставрируем памятники к юбилею Победы. Восстанавливаем скверы: на Гайдамаке, где находится братская могила, сквер ветеранов. Мы восстанавливаем мемориальный комплекс подводной лодки С-56.

С 20 апреля начался ремонт дорог. В первую очередь отремонтируем центральные улицы к празднику 9 Мая: Светланскую, Корабельную набережную, Светланский переулок. На центральной площади идет реконструкция ливневой канализации, а скоро начнем высаживать цветы на клумбы...

- Расскажите о городских целевых программах.

- Сейчас действует несколько программ. Первая - "Чистый город". Она направлена на наведение санитарного порядка на городских территориях, на уборку мусора и грязи. Успешно работает программа "Мой дворик". В этом году мы собираемся восстановить 435 детских площадок, благоустроить территории и отремонтировать проезды рядом с 1020 домами. Хотим завести 6 тыс. кубов песка в песочницы. Таким образом, надеемся к концу года привести в порядок 25% жилых территорий города. Вообще же программа рассчитана на 3-4 года, потратить на нее планируется 200 млн рублей из городского бюджета и 200 млн - из краевого. Принята программа очистки городских рек, которые сегодня находятся в ужасном состоянии. На программу по ремонту дорог в этом году запланировано 150 млн руб. На эти деньги необходимо отремонтировать около 50 улиц. Особое внимание собираемся уделять комплексному ремонту дорог: будем не только новый асфальт укладывать, но и ремонтировать бордюры, канализации, тротуары, выравнивать клумбы. По программе озеленения предполагается высадить 1 млн штук различных зеленых насаждений. Первые цветы появятся уже к 9 Мая. Высадим к празднику 18 тыс. саженцев во всех памятных центральных местах, а также на подъезде к городу.

- Вопрос по озеленению - один из самых больных. Люди боятся, что скоро деревьев в городе и каких-то небольших зеленых оазисов вообще не останется. Новые парки и скверы не планируются?

- Мы недавно сделали аллею в парке Строителей на Гоголя, планируется реконструкция Тополиной аллеи, появится сквер на Рабочей. Кстати, параллельно с этой программой и "Нашим двориком" действует программа освещения. Светло должно быть не только на центральных улицах, но и во дворах и парках.

- В течение последнего полугода во Владивостоке один за другим проходят субботники. Не считаете ли вы, что субботник - это пережиток советского прошлого и порядок надо наводить все-таки постепенно, а не хаотично?

- Я считаю, что субботников у нас мало! Субботник - это приобщение жителей к нашему родному дому - Владивостоку. Уверен, что человек, который несколько раз вышел на субботник, не бросит фантик от конфеты на дорогу! А вы посмотрите, что у нас творится около гостинок! Люди мусор выбрасывают прямо из окон! Таких жильцов, я считаю, надо строем на субботник выводить. Это была бы мера воспитательного воздействия.

- То есть вы готовы тащить людей на субботник насильно?

- Нет, конечно. Насильно выводить никто не собирается. Но все должны понимать, что субботник - дело хорошее и нужное. Это гражданский долг каждого.

- А если я предприниматель, и у меня свой ресторан? Я что, должна закрыть ресторан на лопату, чтобы вывести всех официантов и поваров на субботник?

- В любой стране мира за предпринимателями закреплены участки территории, где они обязаны поддерживать порядок. Каким способом - решать им. И деньги на это должны быть у каждого бизнесмена, а если их нет на такие элементарные вещи, то какой здесь тогда бизнес? Какая здесь гражданская позиция? Хорошо, что многие предприниматели все-таки начинают это понимать и поворачиваются к нам лицом.

- Еще бы, выбора-то у них нет... Давайте поговорим о других преобразованиях. На некоторых остановках общественного транспорта появились новые павильоны для пассажиров. Можно рассчитывать на то, что такие будут устанавливать на всех остановках?

- Мы уделяем большое внимание пропускной способности улиц. Планируем сделать 25 заездных "карманов" там, где их нет. И установим 60 новых автобусных павильонов.

- Будут ли приобретения новой дорожной техники в этом году? И предполагается ли использование каких-то новых современных технологий в сфере благоустройства?

- Собираемся купить 3 поливомоечных машины для уборки улиц в летнее время, 8 катков-асфальтоукладчиков, 2 грейдера - к зиме, 2 экскаватора. Также надеемся решить одну из острых проблем Владивостока - по утилизации бесхозных трупов животных. Для этих целей приобретаем специальную машину - инсенератор. В озеленении города будем использовать новую траву, которая отрастает всего на 10 см, и ее не надо косить.

Будет одно ноу-хау и на городских дорогах. Чтобы не разрушать асфальтовое покрытие во время очистки коллекторов и не рыть ямы и траншеи, с помощью современных технологий будем использовать метод бестраншейной очистки. Скоро сами все увидите!