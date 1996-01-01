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Россия умирает...
Об этом сообщил министр по региональному развитию Владимир ЯКОВЛЕВ. Он рассказал, что в прошлом году россиян стало меньше на 1,7 млн человек.
Как выяснилось, только в 17 российских регионах в прошлом году наблюдался прирост населения. Причем своеобразным "всероссийским роддомом" стала Чечня, которая прочно удерживает первое место по рождаемости. Между тем, по официальным данным, безработица в республике достигает 70%. Если отбросить домыслы по поводу того, чем чеченцы занимаются во время затянувшегося досуга, то можно порассуждать о том, как в Чечне обстоит дело со статистикой. Достаточно вспомнить, как здесь считали, например, результаты последних выборов президента России. Мало того, что явка здесь составила около 90% (в среднем по стране - около 65%), но в некоторых районах, что примечательно, горных, - она зашкаливала за 100%.
Пока в Чечне растет молодое поколение, в остальной России "в бой идут одни старики". По словам Яковлева, до 60% граждан - старики, дети и инвалиды. Между тем средняя смертность в стране составляет в год 16 человек на 1 тыс. россиян, что уже через полвека приведет к сокращению населения на треть. В очередной раз подтвердился известный еще со времен Н.А. Некрасова (помните про "женщин в русских селеньях"?) факт: едва ли наших дам можно называть слабым полом. "Мужская смертность в четыре раза выше женской", - сообщил министр. Причем около 30% смертей связаны с народной русской забавой - злоупотреблением алкоголем. Правда, и живые пока мужчины оставляют желать лучшего. "Из 20 млн работоспособных мужчин 1 млн - в тюрьме, 4 млн - "под ружьем", 5 млн - безработные, 4 млн - хронические алкоголики, 1 млн - наркоманы", - заявил Яковлев, не уточнив, чем занимаются оставшиеся 5 миллионов. Надо сказать, что слова министра вызывают еще один вопрос: надо ли понимать включение в этот список солдат и офицеров так, что по своему состоянию они не сильно отличаются от наркоманов и алкоголиков?
Во всей этой безрадостной картине есть светлое для граждан пятно. Дожившим до 2010 г. молодым россиянам для поступления в вуз уже не придется платить взятки, сдавать ЕГЭ и идти на прочие ухищрения. Дело не в образовательной реформе - просто конкурс через пять лет благополучно снизится до одного человека на место.
По словам Яковлева, одной из главных демографических проблем страны стала массовая эмиграция. Министр сообщил, что между переписями 1989 г. и 2000 г. страну покинули 5,4 млн человек. "Это больше, чем в революцию и Гражданскую войну", - сообщил чиновник.
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