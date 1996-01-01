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Непьющий поселок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Два района п. Тавричанка, несмотря ни на какие административные заверения, до сих пор остаются без воды. Части некогда крупного шахтерского поселка, именуемые в народе "поселок звероводов" и "колхоз имени Чапаева", не видели воду в своих кранах почти полгода.

Как рассказал один селянин, купивший жене в подарок на Новый год стиральную автоматическую машинку, скоро заканчивается гарантийный срок хранения, а проверить ее многофункциональность до сих пор не представилось возможным. Более того, когда по поселку прошел слух, что со дня на день дадут воду, и он по простоте душевной открыл кран, то из него полезли... белые черви, хорошо известные каждому рыболову под названием "опарыши".

Для жителей других районов Тавричанки водяной кошмар начался 16 января, когда уровень воды в водохранилище упал до критической отметки, очистные сооружения забились, а трубы, в которых еще оставалась вода, перемерзли и лопнули. Ответственные за водоснабжение чиновники Надеждинской администрации не придумали ничего лучше, как обрезать трубы, поставить на них заглушки и оставить все до лучших времен.

Лучшие времена настали с приходом новой администрации во главе с Олегом ПИНСКИМ. В немалой степени подыграла погода с ее обильным половодьем, и в начале апреля вода пошла в Тавричанку, но дошла, как оказалось, не до всех. Особенно в тяжелые условия попали жители поселка звероводов. Если "чапаевцы" живут в черте поселка и связаны с центральной усадьбой прекрасно асфальтированной дорогой, по которой возможен бесперебойный подвоз воды, что, собственно, уже полгода и происходит, то их товарищи по несчастью живут на выселках, в получасе ходьбы от центра по разбитой ухабистой дороге. Про междворовые дороги и говорить не хочется. Недаром водовозка на базе старого ГАЗ-51 появляется в этом исчадии грязи и разрухи раз в неделю. Правда, народ приноровился и "заряжает" моторизованных соседей канистрами, бидонами, "медузами" и прочей тарой.

Кроме того, практически весь поселок находился на водяной линзе и с уходом живительной влаги многие дома просели и покосились. Зрелище жуткое, доложу я вам, особенно если учесть возраст строений. Большинство домов построены более 20 лет назад, и, судя по внешнему виду, немногие из них хоть раз переживали капитальный ремонт. Получается, что 50 дворов и более 200 человек из-за одной проблемы тут же получили другую.

Интересна позиция властей прошлых и нынешних. О 13 годах сидения на надеждинском троне Александра ПРОХОРОВА тавричанцы вспоминают с содроганием: развал промышленности, закрытие шахт, банальное разворовывание денег, выделенных на "реструктуризацию" этих самых шахт, повальная безработица, отсутствие перспектив и к этому - вал проблем с ЖКХ. Водный кризис в Тавричанке и Раздольном стали последней каплей...

Но и новая администрация, справившись с первым валом возмущения, слегка напоив и обогрев жителей района, не торопится окончательно разрубить водяной узел. Поняв, что правды, равно как и помощи, во властных структурах не найти (даже главе администрации письмо писали), жители "Зверосовхоза" готовы сами сброситься на ремонт водовода. Осталось дело за малым: найти трезвого сварщика и сварочный агрегат, чтобы заварить лопнувшие трубы водовода.

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