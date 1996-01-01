Американцы ищут своих солдат в Приморье

6 ноября 1951 года к юго-востоку от Владивостока был сбит разведывательный бомбардировщик ВМФ США P2V "Нептун", бортовой № 5. По данным советской радиоразведки, это был самолет 6-й эскадрильи разведывательно-бомбардировочной авиации, базировавшейся на аэродроме Ацуги (остров Хонсю). Радиоперехват 5-го ВМФ СССР подтвердил, что "американец" внедрился в воздушное пространство Советского Союза, и русские имели полное право его уничтожить...

На поиски самолета P2V "Нептун" вместе с экспертом Майклом О'ХАРА и переводчиком Владиславом СОРОКИНЫМ российско-американской комиссии при Президенте РФ по делам американских военнопленных отправился корреспондент "ЗР".

Место падения неизвестно

Из письма гражданки США Патриции ЛАЙВЛИ ДИКИНСОН контр-адмиралу в отставке Борису НОВОМУ, эксперту российско-американской комиссии при Президенте РФ по делам американских военнопленных: "Я пишу вам, чтобы попросить вашего содействия в поиске информации о судьбе моего брата. Его имя Джек Д. Лайвли (Jack D. LIVELY). Он был одним из десяти членов экипажа самолета P2V "Нептун". Все десять членов экипажа до сих пор считаются пропавшими без вести. Их семьи хотят знать, что с ними случилось".

Досье Российско-американская комиссия по делам американских военнопленных организована в 1992 году по решению Президента России Бориса ЕЛЬЦЫНА и Президента США Джорджа БУША-старшего. Ее задача - выяснение судеб американских и советских граждан, пропавших без вести в период Второй мировой войны, во время "холодной" войны (1950-1959 годы), во время локальных военных действий в Корее, Вьетнаме, Афганистане. Пропавшие без вести в Приморье: 1. Самолет ВМФ США P2V "Нептун" был сбит к юго-востоку от Владивостока 6 ноября 1951 года. Экипаж 10 человек. 2. Самолет ВВС США RB-29 был сбит над Японским морем 13 июня 1952 года. Экипаж 12 человек. Американские поисковые самолеты обнаружили только пустые спасательные плоты. 3. Самолет ВВС США RB-50 был сбит над Японским морем 29 июля 1953 года. Экипаж 14 человек. Один член экипажа был спасен. Пилоты поисковых самолетов США наблюдали в районе падения RB-50 скопление советских патрульных кораблей. 4. Самолет ВВС США RB-50 пропал без вести вместе с 16 членами экипажа 10 сентября 1956 года во время патрульного полета над Японским морем. Его маршрут пролегал вблизи границы СССР, поэтому Государственный департамент США подозревает, что самолет был сбит.

Из отчета Иосифу СТАЛИНУ командующего погранвойсками МГБ на Тихом океане от 9 ноября 1951 года: "6 ноября этого года в 16:00 командование ВВС Тихоокеанского флота сообщило в штаб округа, что в 03:15 напротив мыса Островного (в 30 км на юго-восток от Владивостока, вблизи сектора II 62-й погранзаставы) разведывательный самолет 5-го флота в сопровождении двух истребителей ЛА-11 встретил американский разведывательный самолет "Боинг" над советскими территориальными водами. Американский самолет открыл огонь по нашим самолетам. Наши истребители открыли ответный огонь и сбили американский самолет, который упал в море. Появление американского самолета вблизи нашей границы и его встречу с нашими самолетами наблюдали с берега военнослужащие погранвойск, но место падения не было зафиксировано".

По этому инциденту было составлено несколько отчетов, и в каждом сообщалось разное время встречи ЛА-11 с американским "Нептуном". Тем не менее все документы заканчивались одной фразой: "место падения самолета не было установлено".

Миссия невыполнима

2 мая 1952 года 18-летний Дима НАГИРНЫЙ вместе с братом и его другом Володей БУЙВОЛОМ решили прогуляться за Шаморский перевал. Буйвол сказал, что за перевалом упал самолет и он знает место катастрофы. Это было жутко интересно! Между тем даже сегодня кажется, что от Спутника, где они жили, до того места "сотни верст". И пешком по бездорожью и буеракам до него не добраться. Дороги, соединяющей бухту Шамора с трассой Владивосток-Хабаровск, тогда не было. Но парни дошли.

- Там был кусок корпуса, примерно середина, без хвоста, без головы. Длиной, может, 5 или 3 метра, а может, и 7 метров. Я в нем проходил в полный рост. Следов взрыва не было. По краям возле корпуса валялись куски шасси, какие-то железяки, но крыльев не было. Верх самолета был окрашен в зеленый цвет. Внутри корпуса технические надписи были на английском языке, поэтому мы решили, что самолет американский, - рассказывает Дмитрий Нагирный о событии 53-летней давности.

В январе 2005 года члены российско-американской комиссии по делам американских военнопленных обратились через прессу к жителям Приморья с просьбой помочь в поисках пропавших американских летчиков. Откликнулся только Дмитрий Алексеевич.

...Перевал на Шамору, 26 апреля 2005 года. Прочесывание леса в поисках "таинственного" самолета ни к чему не привели. Нагирный божится, что ошибиться не мог и это именно то самое место. По его словам, за 53 года здешний ландшафт ничуть не изменился. Тем не менее остатков фюзеляжа мы не нашли. Только насобирали клещей. Мы - это переводчик-аналитик Владислав СОРОКИН, эксперт Майкл О'Хара, Дмитрий Нагирный и я - корреспондент "ЗР". Между прочим, О'Хара самый настоящий подполковник американской армии. Майкл и Владислав - члены комиссии по делам американских военнопленных. Во Владивостоке они, вместе с Борисом НОВЫМ, уже неделю. В то время как мы бродили по лесу, Борис Гаврилович шерстил архивы ТОФ.

Скорее всего, у нашей неудачи две причины. Во-первых, за 53 года алюминиевый корпус самолета при наших климатических условиях вполне мог превратиться в труху и смешаться с листвой. Мы могли ходить по нему или рядом с ним и его не замечать. Во-вторых, что наиболее вероятно, желанный фюзеляж утащили "металлисты", поэтому искать бесполезно. Кроме того, точно неизвестно, был ли это "Нептун" или это был другой американский самолет. В период с июня 1951 года по сентябрь 1956 года над территорией и около побережья Приморского края было сбито 4 американских военных самолета.