Компенсации за школьников не будет

На днях транспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, получат компенсации за перевоз льготников. Правда, речь идет только о федеральных категориях льготников.

Что касается школьников и пенсионеров, то компенсаций за них пока не предполагается. Коммерсанты возят их за свой счет. Тем не менее, как признались руководители транспортных фирм, они рады уже тому, что есть, поскольку ранее им вообще ничего не компенсировали. Сегодня один большой автобус, в среднем, перевозит 50 льготников ежедневно. Федеральных из них примерно половина.

В будущем перевозчики надеются получать субвенции не только за федеральных льготников и готовы предоставить в мэрию свои расчеты.