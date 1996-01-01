Во Владивостоке появились первые цветы

Тюльпаны уже цветут на клумбе у остановки "Фабрика "Заря", под гербом города, в цветниках возле Краевой филармонии и здания Дальрыбвтуза на Светланской.

Как сообщил заместитель начальника управления содержания жилфонда и городских территорий администрации краевого центра Григорий СМИРНОВ, в этом году местные власти закупили почти в 2,5 раза больше рассады, чем в прошлом - около 861 тыс. саженцев. В их числе несколько разновидностей тагетиса, сальвия, агератус, петуния, бегония и другие цветы, которые украсят скверы, газоны и участки вдоль магистралей приморской столицы. Кроме того, к майским праздникам на всех мемориальных зонах Владивостока и на центральных клумбах будут высажены тюльпаны. Их количество в этом году составит 18,9 тыс. штук.

Также в целях озеленения города администрация закупила 12 тысяч кустарников и деревьев. Уже в ближайшее время все они появятся на зеленых зонах и на придомовых территориях краевого центра.