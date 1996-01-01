Пасха с маевкой

"Весна. Труд. Пасха". Так назван праздник, который 1 мая планируется отметить на центральной площади города. Предусмотрены молебен и, как сказано в сценарии, "разбрасывание яиц и высказывание Святых Отцов".

Два года подряд бюджетники по разнарядке, а студенты и по разнарядке, и с удовольствием ходили на возрожденные по инициативе губернатора Сергея ДАРЬКИНА первомайские демонстрации. Правда, шествия изобиловали пиаром губернаторской заботы о развитии края: нарядные грузовики на борту с названиями губернаторских программ "Здоровье", "Дороги" и прочие ехали в начале каждой колонны. Ну да ничего, весеннее настроение было.

Нынче совпали два праздника, и демонстрацией пожертвовали. Несмотря на то что в одно и то же время на площади соберутся и желающие провести маевку, и участники крестного хода, губернатор Дарькин и мэр НИКОЛАЕВ решили встать не под знамена, а под хоругви.

В этот Первомай к колонне демонстрантов, идущей по традиции от старейшего судоремонтного предприятия Дальнего Востока - Дальзавода к центральной площади, губернатор не присоединится. Как следует из сценарного плана праздника "Весна. Труд. Пасха", рожденного в управлении культуры и молодежной политики администрации города, Сергей Дарькин и Владимир Николаев, по сценарию, присоединятся к "владыке Вениамину и представителям Епархии", встав "справа перед подиумом". Им будет предоставлено слово после молебна, но до, цитирую сценарий, "Пасхальных песнопений. Раздачи яиц. Стихотворения. Высказываний Святых Отцов".

Но кто кого обгонит и прежде вступит на площадь - колонна партийцев КПРФ и "Родины" и представителей профсоюзов или участники крестного хода, да и вообще, как их развести, идущих по одной улице, - вопрос. Вопрос есть и по поводу предусмотренного в сценарии "разбрасывания яиц". Куда, в кого и на какое расстояние, не сказано. Главное, чтоб две колонны не покрушили друг друга: одни - булыжниками, другие - яйцами.

В том, что Светлый праздник Христа удастся на славу, нет никаких сомнений. Просто потому, что на его стороне власть.

Вся сложность в чем: тут главное, не попутать божий дар с яичницей. "Яичница" между тем в Первомай тоже хочет на площадь выплеснуться. Коммунисты, "родинцы", отставные военные, профсоюзы не собираются сдавать завоеванных позиций, они намерены учинить свой "крестный ход". Как водится, от Дальзавода к главной площади, то есть почти по тому же маршруту, что и Крестный ход православных. В мэрии головы поломали, постарались альтернативные шествия развести.

Запоминайте: сбор "трудящихся" - у Дальзавода в 9.00. Сбор участников Крестного хода - в 10.00 на Махалина, д.10. В 11.00 Крестный ход пойдет - к тому времени "светские" демонстранты уже доберутся до площади и митинговать начнут. Что любопытно, по сценарию в это же время и там же планируется "начало выступлений творческих коллективов, посвященных празднованию Пасхи". Это тот самый случай, когда "божий дар" с "митинговой яичницей" точно перемешается. Не это ли и было задумано "сценаристами" мэрии?

Вообще-то, по сценарию, без всякого мордобоя между атеистами под красными флагами и верующими танцорами, "трудящиеся" покинут площадь до того, как туда в 11.50 подойдет колонна Крестного хода.

Молебен, поздравления от властей, затем "на сцену поднимаются дети Православной гимназии - запуск голубей", бросание шаров (в небо) и яиц (в кого?). И общие Пасхальные песнопения. А вот далее самое сложное: мероприятие должно плавно перейти из церковного русла в светское, к семейному первомаю-разгуляю.

Впрочем, русские люди, и не русские тоже, найдут чем разгуляться. Будут аттракционы, всевозможные конкурсы, игра в "городки" (ее так любил Копылов!), песни и пляски на сцене и возле, разухабистые частушки, отвязанные ди-джеи... Все удовольствия планируется выплеснуть до 21.00.

Даст Бог, все получится.