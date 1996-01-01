Сахалинские каникулы

Студенты Приморья готовятся не только к предстоящей сессии, но и к летним каникулам. Причем многие выбирают для отдыха от учебы работу в составе Приморского краевого студенческого отряда.

Уже набраны краевой студенческий отряд проводников "Экспресс-Приморье". В этом году его численный состав увеличился с 300 до 350 человек. Более того, Дальневосточная железная дорога доверила студентам-проводникам обслуживание направления Владивосток-Харьков.

Сейчас идет набор в строительные и путинные студенческие отряды. Планы у общественной организации "Приморский краевой студенческий отряд" серьезные. В этом году на рыбообрабатывающие заводы островов Сахалинской области отправятся около 2000 студентов Приморья. А численность строительных отрядов увеличится со 100 человек до 500. Строить ребята будут как на территории нашего края, так и в других субъектах ДВФО.

Ребята из ПКСО будут участвовать во всероссийских студенческих отрядах, на других территориях России - в Архангельске, Тюмени, на Алтае. И примут у нас в крае 50 студентов со всей России. Они отправятся с экипажем плавбазы "Советское Приморье" на промысел лосося.

Добавим, что на прошедшем в Москве Всероссийском совещании региональных штабов студотрядов РФ Приморский отряд назван в тройке лучших по итогам работы в 2004 г.