Хабаровчане чуть не попили мазута

В Хабаровске ликвидирована угроза экологического загрязнения питьевой воды, поступающей из Амура на городскую распределительную станцию.

Угроза возникла после того, как в реку попало около пяти тонн мазута. Огромное нефтяное пятно полностью удалось ликвидировать всего в нескольких десятков метров от водозабора. Природоохранная прокуратура Хабаровского края приступила к расследованию всех обстоятельств, при которых возникли чрезвычайная экологическая ситуация и угроза здоровью горожан.