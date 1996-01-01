Дружбе Хабаровска и Ниигаты стукнуло сорок лет

40 лет со дня установления побратимских связей Хабаровска с Ниигатой, - крупным западным портом Японии исполнилось в субботу.

Эта дата совпала с Всемирным днем породненных городов, который отмечается в последнее воскресенье апреля. У Хабаровска пять побратимов, контакты с четырьмя из них были установлены гораздо позже, чем с Ниигатой.

Вторым родственником краевого центра в 1988 году стал Портленд, в 1990 году соглашение было подписано с канадским городом Виктория, а в 1993 году - с Харбином. А самый молодой брат краевого центра - корейский Пучон, соглашение с которым было подписано в 2002 году.

Праздничные мероприятия, посвященные 40-летию побратимских связей между Хабаровском и Ниигатой, планируется провести в конце июля - начале августа. Запланированы прием японской делегации мэром Хабаровска Александром СОКОЛОВЫМ. На церемонии открытия дней празднования 40-летия побратимских связей пройдет презентация книги "Хабаровск - Ниигата, Россия - Япония: вместе в 21-й век".