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Дружбе Хабаровска и Ниигаты стукнуло сорок лет
40 лет со дня установления побратимских связей Хабаровска с Ниигатой, - крупным западным портом Японии исполнилось в субботу.
Эта дата совпала с Всемирным днем породненных городов, который отмечается в последнее воскресенье апреля. У Хабаровска пять побратимов, контакты с четырьмя из них были установлены гораздо позже, чем с Ниигатой.
Вторым родственником краевого центра в 1988 году стал Портленд, в 1990 году соглашение было подписано с канадским городом Виктория, а в 1993 году - с Харбином. А самый молодой брат краевого центра - корейский Пучон, соглашение с которым было подписано в 2002 году.
Праздничные мероприятия, посвященные 40-летию побратимских связей между Хабаровском и Ниигатой, планируется провести в конце июля - начале августа. Запланированы прием японской делегации мэром Хабаровска Александром СОКОЛОВЫМ. На церемонии открытия дней празднования 40-летия побратимских связей пройдет презентация книги "Хабаровск - Ниигата, Россия - Япония: вместе в 21-й век".
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