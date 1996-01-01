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Привет Мальчишу!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Летят самолеты. Привет Мальчишу! Плывут пароходы. Привет Мальчишу!" В детстве, читая историю про Мальчиша-Кабальчиша, в этом месте я всегда плакала. Мне казалось несправедливым, что герой может вот так просто взять и погибнуть в какой-то нелепой войне. Что я знаю о войне? Что мы все о ней знаем? В Великой Отечественной таких мальчишей погибло миллионы. Их памяти краевое клубное объединение "Исток", действующее на базе библиотеки-филиала № 11, посвятило городской конкурс сочинений "Батальоны просят огня". Победителей награждали в минувший четверг.

Творческие работы принимали с 20 февраля по 10 апреля. Люди присылали стихи, сочинения, рефераты, очерки. Директор библиотеки Людмила БЕЛЫХ рассказала, что пришло более 25 работ. И несмотря на то, что конкурс был заявлен как городской, участвовали не только жители Владивостока. Писали из Артема, писали из Кневичей и даже из Ленинградской области - ветеран войны, который, научившись пользоваться Интернетом, случайно набрел на призыв поучаствовать в конкурсе. Все писали о войне. Писали дети, писали студенты, писали ветераны. Ведь у каждого свое о ней представление.

Победителей оказалось трое: Валентина ЗЕЛЕНСКАЯ, по мнению жюри, душевнее всех написала на тему "Моя семья - Великая Отечественная война", восьмиклассница 66-й школы Алина СОКОЛОВСКАЯ - на тему "Мой дед победил в той войне", а сочинение студентки ДВГУ Дарьи АКИМЕНКО стало лучшим в номинации "Я хочу рассказать о войне". Они все получили дипломы и подарки.

Впрочем, без награды не остался ни один участник конкурса. Наверное, победители тут все. Потому что тот, кто помнит, - уже победитель. Не зря заместитель директора Дальневосточного филиала Новолипецкого металлургического комбината Виктор ШЕСТАКОВ, вручая награды, благодарил всех за память. За то, что не растоптали ее и не растеряли.

Клуб "Исток" - подшефная для комбината организация. "Исток" создали в 2002 г. энтузиасты изучения истории Приморья для реализации краеведческих программ. А через некоторое время поняли, что одним им не справиться. Испытывая нехватку средств, исследователи обратились за поддержкой к руководству НЛМК-ДВ. Там их поняли и решили поддержать. С этого времени "Истоку" оказывается постоянная финансовая помощь, благодаря которой клуб смог продолжать свою деятельность, проводить автобусные экскурсии, городские викторины. Библиотеке шефы передали компьютер, выделили средства на проведение презентации "Альбома памяти" - уникального иллюстрированного издания о ветеранах, проживающих в Ленинском районе. Сотрудники компании помогли оформить "Альбом", а также благодарственные письма и дипломы для победителей конкурса "Батальоны просят огня".

НЛМК-ДВ сотрудничает не только с "Истоком". Компания поддерживает долгосрочные шефские связи еще с рядом организаций. Комбинат восстанавливает памятник героям войны и ремонтирует музей Боевой славы в школе №1 г. Артема, проводит реконструкцию мемориала павшим воинам-дальневосточникам в приграничном селе Фадеевка и памятника рабочим Океанского фанерного завода, погибшим во время Отечественной войны.

Казалось бы, зачем бизнесменам все это надо? Денег на подобных акциях не заработаешь. Здесь другие ценности - предприниматели тоже хотят знать и помнить. Спасибо им. Спасибо нам всем за память. ...Летят самолеты. Привет Мальчишу! Плывут пароходы. Привет Мальчишу!

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