Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Находке взялись за МУПы
Администрация Находки всерьез занялась вопросом задолженности муниципальных предприятий в бюджет и внебюджетные фонды. Мэр города Олег КОЛЯДИН провел совместное совещание администрации города и отделения Пенсионного фонда, где руководители предприятий "Жилкомхоз", "Находка-Водоканал", "Находка-Электросеть" и "Сан-Эко" отчитались о размере и сроках погашения образовавшегося долга.
Муниципальное предприятие "Находка-Электросеть", не имеющее текущей задолженности и долгов по квартплате, взяло обязательства рассчитаться по долгам с Пенсионным фондом в течение двух месяцев. С прибылью по итогам первого квартала сработало МУП "Сан-Эко", занимающееся вывозом мусора и бытовых отходов. Его руководство продолжает заключать новые договоры на обслуживание с коммерческими структурами и в течение 2-3 месяцев готово вернуть долг Пенсионному фонду и бюджетам. "Находка-Водоканал" при долге в Пенсионный фонд 9 млн руб. готово 2,3 млн выплатить уже в апреле, при этом своевременно оплачивая текущие платежи. Как сообщил директор Горводоканала Николай ФОМИН, предприятие до 91% увеличило сборы за свои услуги с населения.
Самое серьезное положение - в МУП "Жилкомхоз", которое закончило прошлый год с убытками и сегодня имеет значительную задолженность перед бюджетами и Пенсионным фондом. Недавно назначенный руководителем предприятия Александр РОГОВ представил план мероприятий по поэтапному погашению задолженности и своевременной оплате текущих платежей. "Жилкомхоз" намерен существенно сократить административно-управленческий аппарат, освободить часть занимаемых помещений и транспорта.
Как считает руководство города, вывести муниципальные предприятия из должников - задача вполне реальная.
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- На Сахалине строят школы будущего
- Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
- От керосиновой лампы до "цифры"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво