В Находке взялись за МУПы

Администрация Находки всерьез занялась вопросом задолженности муниципальных предприятий в бюджет и внебюджетные фонды. Мэр города Олег КОЛЯДИН провел совместное совещание администрации города и отделения Пенсионного фонда, где руководители предприятий "Жилкомхоз", "Находка-Водоканал", "Находка-Электросеть" и "Сан-Эко" отчитались о размере и сроках погашения образовавшегося долга.

Муниципальное предприятие "Находка-Электросеть", не имеющее текущей задолженности и долгов по квартплате, взяло обязательства рассчитаться по долгам с Пенсионным фондом в течение двух месяцев. С прибылью по итогам первого квартала сработало МУП "Сан-Эко", занимающееся вывозом мусора и бытовых отходов. Его руководство продолжает заключать новые договоры на обслуживание с коммерческими структурами и в течение 2-3 месяцев готово вернуть долг Пенсионному фонду и бюджетам. "Находка-Водоканал" при долге в Пенсионный фонд 9 млн руб. готово 2,3 млн выплатить уже в апреле, при этом своевременно оплачивая текущие платежи. Как сообщил директор Горводоканала Николай ФОМИН, предприятие до 91% увеличило сборы за свои услуги с населения.

Самое серьезное положение - в МУП "Жилкомхоз", которое закончило прошлый год с убытками и сегодня имеет значительную задолженность перед бюджетами и Пенсионным фондом. Недавно назначенный руководителем предприятия Александр РОГОВ представил план мероприятий по поэтапному погашению задолженности и своевременной оплате текущих платежей. "Жилкомхоз" намерен существенно сократить административно-управленческий аппарат, освободить часть занимаемых помещений и транспорта.

Как считает руководство города, вывести муниципальные предприятия из должников - задача вполне реальная.