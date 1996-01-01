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Поездов станет больше
Именно об этом шла речь на состоявшемся в четверг брифинге для журналистов, организованном руководством дирекции по обслуживанию пассажирских перевозок дальнего следования.
Прессу знакомили с планами Владивостокского отделения ДВостЖД на предстоящий сезон летних отпусков непосредственно на "рабочем месте" - железнодорожном вокзале.
В 2004 г. ДВостЖД перевезла 6,7 млн пассажиров. По сравнению с предыдущим годом рост составил 5%. Однако, по словам заместителя начальника пассажирских перевозок ДВостЖД Сергея ФОМИЧЕВА, в первом квартале количество перевезенных пассажиров сократилось. Виной тому - известный указ № 122, больше известный как Закон "О монетизации" ударил по количеству перевезенных пассажиров.
- Все понятно, льготники стали меньше ездить, отсюда снижение, - подвел черту квартальной деятельности Сергей Фомичев.
Тем не менее к летним отпускам уже готово 1214 вагонов. На 20 апреля уже подготовлены и готовы к работе 396 "аквариумов", и это при плане в 318 вагонов.
Отдельным вопросом стоят дополнительные поезда, в чем так нуждаются пассажиры в летний период. На этот счет у дирекции дальних пассажирских перевозок готов свой аргументированный ответ. Начиная с июня начнет работу дополнительный поезд "Владивосток - Харьков", который будет ходить раз в 4 дня, и уже подготовлено четыре состава. На подходе еще четыре поезда. В частности, "добавят" поезда до Новокузнецка, Пензы, Челябинска и Москвы.
Что касается майских праздников, то уже готовы взять на борт пассажиров вновь сформированные составы до Хабаровска и обратно. 29, 30 апреля и 1,2 мая все желающие отправиться в эти направления могут приобрести билеты с 9-процентной скидкой.
Не менее важный вопрос - цены на билеты. Как было заявлено, билеты на места в вагонах эконом класса и общего пользования, отправляющиеся из Владивостока, в период майских праздников, подешевеют на 9%. Летом скидок ждать не стоит. Сергей Фомичев был откровенен, заявив, что "акционерное общество живет по правилам рынка - спрос рождает предложение". Правда, при этом подчеркнув, что повышение, а это от одного до полутора процентов в месяц, затронет только эконом-класс. На СВ и купе цены повышаться не будут.
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