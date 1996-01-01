Секс стимулирует работу мозга

Как говорят ученые, с помощью секса можно не только получить удовольствие и обеспечить прирост рождаемости, но и избавиться от множества проблем со здоровьем.

В ходе исследований ученому Тони БАРТЛЕТТУ, профессору Квинслендского института мозга, удалось выяснить, что занятия сексом, так же как и прочие физические и умственные нагрузки, приводят к тому, что в головном мозге начинает вырабатываться гормон пролактин. Это вещество в том числе отвечает за формирование новых клеток головного мозга, а также способствует улучшению настроения у человека. Ученый рекомендует людям побольше заниматься физическими и умственными упражнениями и сексом, чтобы избежать в старости всевозможных болезней головного мозга, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона. Еще ранее к аналогичным выводам пришли сотрудники Университета Калгари.

Несколько лет назад Вернер ХАБЕРМЕЛ, исследователь Медицинского института Гамбурга, доказал, что регулярный секс делает человека значительно умнее и увереннее в себе. Это происходит благодаря повышению уровню адреналина и кортизола, которые стимулируют в свою очередь выработку серого вещества.

Вообще, последние исследования превращают секс в настоящую панацею. По новым данным, он позволяет поддерживать в хорошем состоянии зубы (благодаря цинку и кальцию, содержащимся в спермоплазме), способствует усилению иммунных функций организма (у людей, регулярно занимающихся сексом, растет уровень иммуноглобулина в крови). У женщин, регулярно занимающихся сексом, крайне редки затяжные депрессии (этому препятствует наличие в крови гормона простогландин, вырабатывающегося в ходе полового акта). Выработка окситоцина снижает у мужчин хронические, а у женщин предменструальные боли.

Ученые, пропагандирующие секс как лекарство практически от всех болезней, не забывают одновременно напоминать о необходимости предохраняться. Дабы защитить себя от тех болезней, которые сексом не вылечишь.