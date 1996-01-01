www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.94 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 75.52 р. 10 CNY: 96.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Секс стимулирует работу мозга

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как говорят ученые, с помощью секса можно не только получить удовольствие и обеспечить прирост рождаемости, но и избавиться от множества проблем со здоровьем.

В ходе исследований ученому Тони БАРТЛЕТТУ, профессору Квинслендского института мозга, удалось выяснить, что занятия сексом, так же как и прочие физические и умственные нагрузки, приводят к тому, что в головном мозге начинает вырабатываться гормон пролактин. Это вещество в том числе отвечает за формирование новых клеток головного мозга, а также способствует улучшению настроения у человека. Ученый рекомендует людям побольше заниматься физическими и умственными упражнениями и сексом, чтобы избежать в старости всевозможных болезней головного мозга, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона. Еще ранее к аналогичным выводам пришли сотрудники Университета Калгари.

Несколько лет назад Вернер ХАБЕРМЕЛ, исследователь Медицинского института Гамбурга, доказал, что регулярный секс делает человека значительно умнее и увереннее в себе. Это происходит благодаря повышению уровню адреналина и кортизола, которые стимулируют в свою очередь выработку серого вещества.

Вообще, последние исследования превращают секс в настоящую панацею. По новым данным, он позволяет поддерживать в хорошем состоянии зубы (благодаря цинку и кальцию, содержащимся в спермоплазме), способствует усилению иммунных функций организма (у людей, регулярно занимающихся сексом, растет уровень иммуноглобулина в крови). У женщин, регулярно занимающихся сексом, крайне редки затяжные депрессии (этому препятствует наличие в крови гормона простогландин, вырабатывающегося в ходе полового акта). Выработка окситоцина снижает у мужчин хронические, а у женщин предменструальные боли.

Ученые, пропагандирующие секс как лекарство практически от всех болезней, не забывают одновременно напоминать о необходимости предохраняться. Дабы защитить себя от тех болезней, которые сексом не вылечишь.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru