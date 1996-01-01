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Нежность и ласка
Над вопросом о том, чего же хочет от него это странное и невозможное существо, время от времени приходится ломать голову каждому мужчине. Журнал Esquire, решив раз и навсегда удовлетворить их любопытство, подошел к проблеме масштабно и опросил 11 тыс. представительниц слабого пола из разных стран мира. Причем большинство из них - барышни неискушенные: средний возраст 22 года и больше половины не замужем.
Неумолимая статистика показала, что девушки не очень-то приветствуют смелые эксперименты и бешеные игрища, большинство ждет от постельных отношений нежности и ласки. Подобное ночное времяпровождение полностью устраивает 83% итальянок, 76% испанок, 72% бразильянок и 69% немок. А вот жительницы Словении, Индонезии и Филиппин любят погорячее - с вялыми и физически неподготовленными любовниками согласна возиться лишь половина опрошенных.
Больная для мужского самолюбия тема о размерах женщин традиционно не очень-то интересует. Действительно, нежности размеры совсем не мешают. Однако самыми обделенными в этом отношении оказались израильтянки: около 7% из них чувствуют, что им чего-то не хватает. Чуть менее притязательны итальянки - 6,5% сеньорит не устраивает то, чем наградила природа их партнеров. Ну а для большинства жительниц Польши и Индонезии вообще главное в мужчине - душа: среди них оказалось лишь 5,4% недовольных.
Продолжающаяся акселерация затронула и сферу интимных отношений. Любопытные девушки все раньше и раньше начинают интересоваться любовными отношениями. Американки, шведки и англичанки безо всякой жалости расстаются со своей девственностью к 16 годам, а то и раньше. Наши соотечественницы наряду с итальянками, испанками и филиппинками предпочитают подождать до 17.
При этом шведским парням повезло больше всех - их подруги готовы прыгнуть в постель уже после четвертого свидания. А несчастным полякам приходится испытать все прелести долгих встреч с цветами, конфетами и шампанским: уговорить пани познакомиться поближе можно не раньше седьмого свидания.
Самыми отвязными по части сексуальных утех оказались американки. 26% из них не откажутся провести ночь втроем или уже делали это. Кроме того, наряду с англичанками они живо интересуются разнообразными порнографическими изображениями, а также не брезгуют побаловаться игрушками интимного характера. Около 46% этих дам уже приобрели и вовсю используют простой и удобный чудо-прибор, который иногда заменяет им мужчину.
Австралийкам же, которых недавно обвинили в охлаждении к сексу, не чужда тяга к лесбийским отношениям. Почти половина из них (43%) испытали на себе прелести женской ласки. А вот филиппинкам и итальянкам повезло больше, видимо, мужчины не дают им скучать, и никакие заменители секса им вообще не требуются.
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