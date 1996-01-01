Дань погибшим морякам

Начаты работы по реконструкции Памятника погибшим морякам, что находится во Владивостоке, на остановке "Лазо".

- Вокруг памятника будет лежать тротуарная плитка. Обновим пьедестал - он сейчас находится в ужасном состоянии! Также мы поменяем покрытие на памятнике и на плитах, - рассказал архитектор Андрей ТУЛЬСАНОВ. - Памятник реконструируется в основном на средства ДВМП, а также краевой и городской администраций. Работы ведет Дальневосточная морская инженерно-строительная компания (ДМИСК), которая имеет большой опыт реставрационных работ.

Реконструировать памятник будут по 16-18 часов в сутки. Работы будут продолжаться даже ночью. Срок сдачи памятника назначен на 28 апреля.