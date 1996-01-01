Капитан Анна Ивановна ЩЕТИНИНА, наверное, самая знаменитая из наших землячек, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания, живая легенда советских времен...

Трудно представить себе девушку-матроса в конце 20-х годов, когда Щетинина начала ходить в море. Тот факт, что она прошла путь от матроса до капитана всего за 6 лет, с 1929 по 1935 год, уже говорит сам за себя. И первый рейс Щетининой в качестве капитана - перегон парохода "Чавыча" из Гамбурга на Камчатку - неслучайно привлек внимание мировой прессы. И первый орден Трудового Красного Знамени дали ей в 1936 году не за красивые глаза, а за тяжелые рейсы в Охотском море. И, наверное, неслучайно именно Щетининой поручили в 1938 году создание Владивостокского рыбного порта, с чем она блестяще справилась.

Можно считать такую биографию "советской пропагандой", но не следует забывать, что Герой Социалистического труда, кавалер многих орденов, почетный гражданин города Владивостока Анна Ивановна Щетинина прожила очень нелегкую жизнь, пережила вместе со страной по имени СССР самые трудные годы. Чего стоят только одни "огненные рейсы" на Балтике, где Щетинина была под постоянными бомбежками, и на Тихом океане, где она перевозила воинские грузы и высаживала десант на Сахалин... Все это дало ей право через много лет очень верно сказать о себе: "Я прошла весь тяжелый путь моряка от начала до конца. И если я сейчас капитан большого океанского корабля, то каждый из моих подчиненных знает, что я явилась не из пены морской!"

Попытка показать Щетинину как живую, интересную личность - вот главная тема нового фотоальбома "Капитан Анна". Инициатором его создания стала Дальневосточная Ассоциация морских капитанов, президент которой Петр ОСИЧАНСКИЙ собрал множество снимков, документов, воспоминаний, даже посвященных ей стихов и песен, раскрывающих образ Анны Ивановны порой с очень неожиданной стороны. В настоящее время издательство "Светлана" закончило свою работу, и в ближайшее время альбом будет напечатан в "Дальпрессе". Издание посвящено приближающемуся 125-летию FESCO (ДВМП), где долгие годы проработала Щетинина. Конечно, альбом не смог бы увидеть свет без многих спонсоров, среди которых в основном - судоходные и морские компании Владивостока.

Около 300 фотографий охватывают основные события жизни Щетининой: от раннего детства и учебы во Владивостокском морском техникуме до преподавания в ДВВИМУ (ныне МГУ имени адмирала Невельского) и вручения ей звезды Героя Социалистического труда... Своими воспоминаниями об Анне Ивановне поделились капитаны дальнего плавания АБОНОСИМОВ, ЗИЛЬБЕРМАН, ЛИБЕНЗОН, СОБОЛЕВСКИЙ, ее коллеги по ДВВИМУ ЖУКОВ и ЗЕЛЕНЦОВ, писатели КОНЕЦКИЙ и КНЯЗЕВ, скульптор БАРСЕГОВ и яхтенный капитан МАНН, руководитель женской организации "Анна" ТУМАНОВА и даже бывший 1-й секретарь Приморского крайкома КПСС ЛОМАКИН.

Создателям альбома удалось отыскать многие интересные и даже ранее неизвестные факты. Так, в 1947 году пароход "Дмитрий Менделеев", которым командовала Щетинина, доставил в Ленинград статуи, похищенные фашистами из Петродворца во время оккупации.

Интересна переписка Щетининой со многими людьми, широко известными (как, например, вице-адмирал МИХАЙЛИН) и неизвестными. Ей отчитывались в письмах многие ее воспитанники, включая китайского штурмана Чжана (бывшего курсанта ДВВИМУ).

В 1963 году, став председателем Приморского филиала Географического общества СССР, Щетинина публикует обращение к мореплавателям, призывая их сообщать о наблюдениях "над необычными, аномальными или редкими явлениями", изучение которых "расширит знания человека"...