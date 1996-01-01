Господа, науке развяжите руки

В преддверии Дня науки конкурсная комиссия государственного Фонда содействия развитию малого предпринимательства в научно-технической сфере (Фонд Бортника) опубликовала результаты очередного конкурса по программе "Старт". Победившими в Дальневосточном федеральном округе признаны 14 работ. В том числе 3 из Владивостока, 5 из Хабаровска, 3 из Якутска, 2 из Благовещенска и 1 из Магадана. Еще 14 проектов пока ожидают решения Межрегиональной комиссии

Об итогах "инновационного" года наш корреспондент попросил рассказать одного из идеологов инновационного процесса на Дальнем Востоке, заместителя председателя ДВО РАН, члена-корреспондента РАН Юрия КУЛЬЧИНА.

- Юрий Николаевич, вот уже год, как вы "переводите дальневосточную науку на инновационные рельсы". Остаетесь оптимистом?

- Скажем так: у меня прибавилось уверенности в успехе. Но оптимизм в основном пока вселяет опыт наших коллег из других регионов. Пример Томской и Новосибирской областей. Там нет ни рыбы, ни полезных ископаемых, поэтому власть вынуждена делать ставку на развитие высоких технологий. В Приморье ситуация другая, и нас ни краевая, ни городская администрации пока не слышат.

Оптимизм заключается в том, что мы продолжаем медленно, шаг за шагом воплощать свою идею: это институты или университеты, окруженные малыми инновационными предприятиями, которые подпитывают фундаментальную науку. Так что пока наши успехи лежат в области создания инфраструктуры будущего инновационного пространства.

Например, при полномочном представителе президента в ДВФО был организован Совет по научно-технической и инновационной политике. Финансами он не располагает, но тем не менее призван координировать действия всех организаций в области инноваций, способствовать обмену опытом, созданию совместных программ и венчурных фондов.

Во Владивостоке мы открыли инновационно-технологический центр. Его задача, если не вдаваться в детали, оказывать нашим предприятиям самые разнообразные услуги, начиная от поиска инвесторов, аудита, рекламы и заканчивая продажей готовых разработок. Сейчас мы помогаем создавать такой же центр в Хабаровске. На очереди Благовещенск и Якутск. Единая инфраструктура позволит нам проводить консолидированную политику, создать региональный инновационный рынок, работающий по единым правилам.

- А программа "Старт"? Если не ошибаюсь, там предприятия уже получают по грантам конкретные деньги на свое развитие?

- "Старт" - поистине бесценная помощь и поддержка федерального правительства на первом этапе развития инновационного пространства. С его помощью в прошлом году нам удалось создать в наукоемкой сфере 21 малое предприятие. Они уже получили первые транши грантов. И если подтвердят свою дееспособность, то общая сумма государственных безвозвратных выплат за три года составит 4,5 млн. руб. каждому.

В этом году на конкурс были представлены 87 проектов практически из всех уголков Дальнего Востока, кроме Камчатки и Сахалина. Предварительно мы провели для их авторов несколько обучающих семинаров, что называется без отрыва от производства - в режиме видеоконференций. Их высоко оценили и наши московские, и зарубежные коллеги.

Очень интересную работу представила группа математиков из Республики Саха. Они открыли новые возможности огранки алмазов. Теперь они смогут играть совершенно новыми и неожиданными гранями.

Хабаровские ученые предложили проект в области виртуальной телемедицины, который позволит высококвалифицированным врачам медицинских центров ставить диагноз больным из глубинки с помощью Интернета.

Приморцы отметились несколькими проектами в области информатики, биохимии и медицины...

- Ну вот, а большинство ученых считают, что грядущая реформа принесет науке только вред...

- Наука, конечно, должна соответствовать духу времени, но то, что предлагается, ничего, кроме сумятицы и развала, не принесет. Почву для реформы нужно готовить заранее. Например, при поддержке государства развивать инновационную деятельность. И постепенно переводить научные подразделения на самоокупаемость. Хотя основа основ - фундаментальные исследования - всегда должны быть под опекой, потому что без них собственно инновационная наука невозможна в принципе.

Сегодня примерно на каждый бюджетный рубль, вложенный в ДВО РАН, мы уже сами зарабатываем 2-3 рубля. Ученые ведь, в том числе дальневосточные, никогда не чурались взаимовыгодного сотрудничества с любыми организациями. Так что для начала следовало бы развязать им руки и позволить свободно распоряжаться хотя бы этими деньгами. Тогда и не пришлось бы ничего ломать. Наука деньги оборачивает быстро.

- Какие задачи ставите перед собой на ближайший год?

- Впереди - создание центра трансферта технологий, который будет помогать предприятиям "переводить" научные разработки из лабораторных условий в реальное промышленное производство.

Предстоит потрудиться над созданием фондов поддержки инновационных предприятий, потому что надежды на наши банки уже практически нет.

Готовим ряд так называемых технологических встреч, на которых авторы научно-технических разработок напрямую будут общаться с предпринимателями, руководителями производства и чиновниками.

Для начала хотим предложить им поговорить об энергосбережении. У нас есть хорошие разработки, которые могут снизить затраты на тепло и электроэнергию. Для их внедрения нужны не Бог весть какие средства. И бюджету города, края они вполне по силам.

Но главное на этот год - найти общий язык с Министерством образования и науки, краевой администрацией и совместно заложить основу для создания технопарка. При этом хорошо бы сделать так, чтобы каждый занимался своим делом: ученый - наукой, чиновник - созданием условий для экономического и социального развития.