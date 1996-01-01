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Освобождение "Бухенвальда"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

60 лет назад в апреле 1945 года американская армия освободила концентрационный лагерь "Бухенвальд".

Весть об избавлении пришла 11 апреля 1945 года, вскоре после полудня, через громкоговорители, через которые обычно слышались лишь рычащие приказы СС.

Пока первые американские танки генерала Джорджа Смита ПАТТОНА катили по плацу, узники захватили главную башню, с который был виден весь лагерь. 21 тыс. заключенных были освобождены.

Всего за несколько дней до этого в лагере еще содержалось 50 тыс. человек. Но из-за приближения союзников СС начало эвакуировать лагерь. 28 тыс. человек было отправлено в другие концентрационные лагеря. Никто не знает, сколько человек погибло от голода и истощения во время этих перемещений и сколько было расстреляно. В любом случае более 10 тыс. В общей сложности с июля 1937-го до апреля 1945 года через "Бухенвальд" прошло примерно четверть миллиона человек. Около 56 тыс. не выжили.

В лагере было внутренне движение сопротивления, нелегальный лагерный комитет, который подрывал командные структуры СС. Правда, восстания не было. Когда американские танки уже были слышны, СС бежало. Захватившие оружие члены лагерного сопротивления взяли лагерь под свой контроль.

В августе 1945 года концентрационный лагерь "Бухенвальд" был передан советской военной администрации и превратился в "Специальный лагерь 2" для нацистских и военных преступников. Вплоть до его роспуска там содержалось почти 30 тыс. человек, более 7 тыс. погибли.

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