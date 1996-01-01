Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Освобождение "Бухенвальда"
60 лет назад в апреле 1945 года американская армия освободила концентрационный лагерь "Бухенвальд".
Весть об избавлении пришла 11 апреля 1945 года, вскоре после полудня, через громкоговорители, через которые обычно слышались лишь рычащие приказы СС.
Пока первые американские танки генерала Джорджа Смита ПАТТОНА катили по плацу, узники захватили главную башню, с который был виден весь лагерь. 21 тыс. заключенных были освобождены.
Всего за несколько дней до этого в лагере еще содержалось 50 тыс. человек. Но из-за приближения союзников СС начало эвакуировать лагерь. 28 тыс. человек было отправлено в другие концентрационные лагеря. Никто не знает, сколько человек погибло от голода и истощения во время этих перемещений и сколько было расстреляно. В любом случае более 10 тыс. В общей сложности с июля 1937-го до апреля 1945 года через "Бухенвальд" прошло примерно четверть миллиона человек. Около 56 тыс. не выжили.
В лагере было внутренне движение сопротивления, нелегальный лагерный комитет, который подрывал командные структуры СС. Правда, восстания не было. Когда американские танки уже были слышны, СС бежало. Захватившие оружие члены лагерного сопротивления взяли лагерь под свой контроль.
В августе 1945 года концентрационный лагерь "Бухенвальд" был передан советской военной администрации и превратился в "Специальный лагерь 2" для нацистских и военных преступников. Вплоть до его роспуска там содержалось почти 30 тыс. человек, более 7 тыс. погибли.
Новости тематики
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
Новости раздела
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться