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Народу вернут майские торжества
До майских праздников осталось меньше месяца, и наши законодатели, наконец, поняли, что четыре месяца назад совершили ошибку, лишив народ заслуженных весенних выходных. И решили, что надо эту ситуацию исправлять. Поэтому в Думу было внесено сразу четыре законопроекта с идеей возвращения россиянам "майских каникул". Щедрее всех оказалась группа законотворцев из "Единой России". Она предложила обменять 4 и 5 января на 10 и 11 мая, причем уже в этом году.
Стоит отметить, что эту идею поддерживает все больше россиян. В ноябре, по опросу аналитического центра Юрия ЛЕВАДЫ, за удлинение январских праздников ценой отказа от выходных 2 мая и 12 декабря выступали 50% граждан РФ, а против - 43%. Но после того как в январе люди пережили 10 дней "беспрерывного праздника", доля сторонников переноса упала до 30%, а противников - выросла до 60%.
Эксперты признают, что эксперимент с рождественскими каникулами не удался, но умножать количество выходных, по их мнению, недопустимо. Новые праздники грозят стране новыми экономическими потерями. Минэкономразвития списало на январские каникулы падение доходов населения на 9,6%, а инвестиций - на 2,9% против декабря 2004 г. с исключением сезонности и календарного фактора.
Если законопроект "Единой России" будет принят, по расчетам экономистов, потери могут достичь 0,8% ВВП, пишет газета "Ведомости". Однако за счет предприятий, которые работают и в выходные, и в праздники, потери не превысят 0,2-0,3% ВВП (в 2005 г. - 50 млрд рублей).
Напомним, что россияне лишились майских каникул, когда 30 декабря прошлого года Владимир ПУТИН подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, согласно которому были установлены новогодние каникулы с 1 по 5 января. Также закон упразднил отдельные нерабочие праздничные дни: День Конституции (12 декабря), который дублирует День России (12 июня); 2 мая и 7 ноября также было отменено. Вместо него установлен новый праздник: 4 ноября - День народного единства и годовщина освобождения Москвы от польских интервентов.
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