www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Народу вернут майские торжества

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

До майских праздников осталось меньше месяца, и наши законодатели, наконец, поняли, что четыре месяца назад совершили ошибку, лишив народ заслуженных весенних выходных. И решили, что надо эту ситуацию исправлять. Поэтому в Думу было внесено сразу четыре законопроекта с идеей возвращения россиянам "майских каникул". Щедрее всех оказалась группа законотворцев из "Единой России". Она предложила обменять 4 и 5 января на 10 и 11 мая, причем уже в этом году.

Стоит отметить, что эту идею поддерживает все больше россиян. В ноябре, по опросу аналитического центра Юрия ЛЕВАДЫ, за удлинение январских праздников ценой отказа от выходных 2 мая и 12 декабря выступали 50% граждан РФ, а против - 43%. Но после того как в январе люди пережили 10 дней "беспрерывного праздника", доля сторонников переноса упала до 30%, а противников - выросла до 60%.

Эксперты признают, что эксперимент с рождественскими каникулами не удался, но умножать количество выходных, по их мнению, недопустимо. Новые праздники грозят стране новыми экономическими потерями. Минэкономразвития списало на январские каникулы падение доходов населения на 9,6%, а инвестиций - на 2,9% против декабря 2004 г. с исключением сезонности и календарного фактора.

Если законопроект "Единой России" будет принят, по расчетам экономистов, потери могут достичь 0,8% ВВП, пишет газета "Ведомости". Однако за счет предприятий, которые работают и в выходные, и в праздники, потери не превысят 0,2-0,3% ВВП (в 2005 г. - 50 млрд рублей).

Напомним, что россияне лишились майских каникул, когда 30 декабря прошлого года Владимир ПУТИН подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, согласно которому были установлены новогодние каникулы с 1 по 5 января. Также закон упразднил отдельные нерабочие праздничные дни: День Конституции (12 декабря), который дублирует День России (12 июня); 2 мая и 7 ноября также было отменено. Вместо него установлен новый праздник: 4 ноября - День народного единства и годовщина освобождения Москвы от польских интервентов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru