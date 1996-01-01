8 катков для города

В имеющемся парке дорожной техники Владивостока в этом году ожидается очередное прибавление.

Городские власти планируют закупить 3 поливомоечные машины для уборки улиц в летнее время, 8 катков, 2 грейдера к зиме и 2 экскаватора. Кроме того, скоро во Владивостоке появится инсенератор - специальная машина для утилизации бесхозных трупов кошек и собак.