Из Хабаровского края за последние годы выехало 146 тысяч человек

Так и хочется ругать статистику. Как только дело касается населения Дальнего Востока, так цифры сплошь нерадостные. За 15 лет численность жителей уменьшилась на 1,5 миллиона человек, в том числе выехали 146 тысяч хабаровчан. Плотность населения в крае составляет 1,8 человека на один квадратный километр. Это в 1,6 раза больше, чем в среднем по Дальнему Востоку, однако в 4,4 раза меньше, чем в среднем по России.

Огромнейшая территория, богатая природными ресурсами, выходящая к двум океанам, обезлюдела. Брошенные деревни, пустые многоквартирные дома в городах Приамурья - печальная явь наших дней. И можно было бы ностальгировать и далее, в лучших традициях советской деревенской классики, если бы не напористый, растущий буквально по часам Китай с его переизбытком населения.

В трех провинциях Китая, расположенных по соседству с российским Дальним Востоком, проживает около 100 млн человек. А китайцы еще и национальную программу модернизации северо-востока своей страны запустили. Это означает приход инвестиций, дальнейшее увеличение населения. С миграционной точки зрения для нас - ничего хорошего.

Крыть нечем и некем. В крае смертность превышает рождаемость в 1,4 раза. Больше половины дальневосточников умирают в трудоспособном возрасте, из них 80 процентов - мужчины. При этом молодые женщины составляют ядро миграции из региона. И при этом растет количество пожилых людей.

- Ожидаемая продолжительность жизни в регионе, - говорит заведующая сектором демографии и занятости института экономических исследований ДВО РАН Екатерина МОТРИЧ, - на 15 лет меньше, чем в среднем по России. Население, которое имело возможность уехать, уже уехало. Однако потенциальных мигрантов еще достаточно. Чуть поднакопив денег, они без сожаления покидают край. В 2003 году, к примеру, миграционный поток превысил иммиграционный на 20 процентов.

Куда же едут дальневосточники? По выборке местных демографов, их путь лежит за Урал, в центральные регионы страны. Там теплее, сытнее, дешевле, спокойнее. Поток выезжающих превышает обратный ручеек в четыре раз. Один приехал, четверо уехали. Внутри Дальнего Востока люди перемещаются в основном по Транссибу - Приморье, Хабаровский край, Амурская область. Приток людей в южные районы с севера практически сошел на нет. Да и финансирование программ переселения - совсем никудышнее. В 2002 году федеральный бюджет выделил на эти цели 26,8 млн руб., в 2005 - всего 12,9 млн руб. Людей, которым на эти деньги можно купить жилье, легко пересчитать по пальцам.

Люди, в основном это молодежь и квалифицированные специалисты, уезжают из-за утраты регионом социального статуса, льгот, достойной зарплаты, которая, к слову, сегодня меньше, чем за Уралом, а ведь живут дальневосточники в условиях суровых, от центра далеко. Правительство успешно обрезало все то, что привязывало население к восточной окраине.

- Россия, по сути, бросила Дальний Восток, - заявила на прошедшем на днях в Хабаровске экспертном совещании "Человеческие ресурсы как ресурсы развития Востока России" председатель комитета по взаимодействию с Федеральным Собранием РФ Госсобрания Республики Саха (Якутия) Зоя КОРНИЛОВА.

В федеральных целевых социальных программах расходы на Дальний Восток составляют всего от 0,8 до 4% от их общего объема. Эти программы только усиливают отставание региона от страны. Главная Федеральная целевая программа развития Дальнего Востока и Забайкалья предусматривает выделение всего 1 млрд руб., тогда как Татарстан получает в 10 раз больше.

- Пробуждающемуся Дальнему Востоку как воздух нужны рабочие руки, - считает заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ. - Хабаровском у краю уже в ближайшее время благодаря развитию мощностей на побережье Татарского пролива потребуются как минимум 10 тыс. работников, а затем еще 30-40 тыс. человек.

По оценкам российских ученых, потребность юга Дальнего Востока в среднесрочной перспективе составит около 500 тыс. человек. А японские ученые считают, что для динамичного развития этого региона требуется порядка 50 млн человек. Где же и как их взять хотя бы по минимуму?

В первую очередь, по мнению А. Левинталя, нужно вернуть региону привлекательность в глазах россиян. Правительство края сделало цель закрепления населения приоритетной. Именно на нее направлены основные усилия в экономике и социальной сфере. В результате валовый региональный продукт с 2000 по 2004 год вырос на 26,7%, объем промышленного производства - на 30% (по РФ - на 26,2), объем инвестиций - на 61,9% (по РФ - на 28,8). Затраты на социальную сферу увеличились более чем в три раза, достигнув 15 млрд руб. в 2004 году. Однако этого недостаточно.

- Россия должна понять, что ее дальнейшее развитие возможно только за счет недр Сибири и Дальнего Востоке, - говорит Зоя Корнилова. - Для того чтобы ими пользоваться, нужно сохранить на этой территории население, иначе наши люди уйдут, а китайцы придут. Поэтому изначально требуется принимать федеральные законы и подзаконные акты, учитывающие региональный фактор и разрабатывать механизмы, обеспечивающие их реальное выполнение.

Для улучшения демографической ситуации в регионе, считает А. Левинталь, необходимы дополнительные компенсирующие мероприятия по стимулированию рождаемости, увеличению продолжительности жизни и сокращению смертности, разработка эффективной миграционной политики. В федеральной программе "Дальний Восток и Забайкалье" эти приоритеты, по его словам, "к сожалению, далеко не главные".

Нужны активные социальные и экономические меры. В частности, введение компенсации региональных затрат на воспроизводство рабочей силы: содержание объектов социальной сферы, выравнивание условий ведения бизнеса, а также повышение инвестиционной привлекательности территории. Этим, по мнению министра, нужно усилить программу "Дальний Восток и Забайкалье", а еще лучше - заново написать ее с учетом современных региональных реалий и приоритетов. И финансирование программы для ее успеха должно составлять не 1, а 10 миллиардов рублей и выше.

Размышляя об эффективности распределения трудовых ресурсов на территории Дальнего Востока, участники экспертного совещания говорили о необходимости концентрации населения на юге региона, переводе районов Крайнего Севера на обслуживание вахтовым способом.

Немало споров вызвала проблема привлечения китайской рабочей силы. Сегодня в регионе, по официальным данным, занято около 10 тысяч китайцев. В реальности их в 3-4 раза больше. Однако потребность еще выше. Россияне не обеспечат полной загрузки развивающихся мощностей территории. Поэтому китайцев привлекать придется, это - объективный процесс. Важно сделать его регулируемым и не представляющим ущерба национальным интересам России на востоке.